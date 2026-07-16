«Руки прочь от белок»: В Томске на месте украденной скульптуры в Лагерном саду появилась новая

Кто установил новую белку, авторы проекта «Найди белку, узнай Томск!» пока не знают. Фото: Елена Тайлашева

В Лагерном саду Томска на этой неделе появилась миниатюрная скульптура белки, которая держит в лапках плакат с надписью «Руки прочь от белок!». Автор проекта «Найди белку, узнай Томск!» Елена Тайлашева заверила «КП-Томск», что не знает, кто установил фигурку зверька.

Грызун с плакатом установлен на том месте, где еще совсем недавно находилась белка «Аппетит». 6 июля ее выкрутили с постамента и унесли.

Так выглядит постамент без украденного «Аппетита» и до кражи скульптуры. Фото: Елена Тайлашева

«Просто слов нет, как обидно и больно — столько сил вложено в каждую скульптуру! Даже не говорим — «средств», потому что любовь тут важнее. И она все побеждает. Мы любим Томск и работаем ради его будущего, несмотря на отдельных личностей, которые по другую сторону баррикад», — так прокомментировали исчезновение фигурки из Лагерного сада авторы проекта. Создатели томских белок верят, что скульптуру найдут.

Новый грызун с плакатом — плод творчества кого-то из томичей.

В 2025 году в 10 знаковых местах города появились скульптуры белок. Смысл проекта «Найди белку, узнай Томск!» — привлечь горожан и гостей областного центра в знаковые места города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трех томичей оштрафуют за превышение уровня шума выхлопной системы автомобилей

Жительница Томского района заплатила мошенникам за несуществующие полуфабрикаты

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru