«Руки прочь от белок»: В Томске на месте украденной скульптуры в Лагерном саду появилась новая

В Лагерном саду Томска на этой неделе появилась миниатюрная скульптура белки, которая держит в лапках плакат с надписью «Руки прочь от белок!». Автор проекта «Найди белку, узнай Томск!» Елена Тайлашева заверила «КП-Томск», что не знает, кто установил фигурку зверька.
Грызун с плакатом установлен на том месте, где еще совсем недавно находилась белка «Аппетит». 6 июля ее выкрутили с постамента и унесли.
«Просто слов нет, как обидно и больно — столько сил вложено в каждую скульптуру! Даже не говорим — «средств», потому что любовь тут важнее. И она все побеждает. Мы любим Томск и работаем ради его будущего, несмотря на отдельных личностей, которые по другую сторону баррикад», — так прокомментировали исчезновение фигурки из Лагерного сада авторы проекта. Создатели томских белок верят, что скульптуру найдут.
Новый грызун с плакатом — плод творчества кого-то из томичей.
В 2025 году в 10 знаковых местах города появились скульптуры белок. Смысл проекта «Найди белку, узнай Томск!» — привлечь горожан и гостей областного центра в знаковые места города.
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