Жена томского мэра Галина Кляйн, напавшая на полицейского, признала свою вину

Следующее заседание суда с оглашением позиции защиты состоится на следующей неделе.

СМИ стало известно, что в процессе судебного заседания, прошедшего на днях в Кировском районном суде, обвиняемая Галина Кляйн признала свою вину. Об этом рассказал нам представитель Кировского райсуда.

Галина Кляйн обвиняется по статье 318, часть1 Уголовного кодекса РФ. Статья гласит: «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им должностных обязанностей...»

Как выяснилось в ходе заседания, обвиняемая ударила полицейского, пришедшего на квартиру градоначальника с обыском в день, когда мэра Томска Ивана Кляйна арестовали в рабочем кабинете. Наказание по ч. 1 ст. 318 может варьироваться от штрафа в 200 тыс. рублей до принудительных работ на срок до 5 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет.

Следующее заседание суда с оглашением позиции защиты состоится на следующей неделе. Напомним, что супруг Галины, Иван Кляйн в настоящее время находится в больнице, восстанавливается после перенесенной онкологической операции. И также готовится предстать перед судом на следующей неделе. Уже по своим обвинениям...

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