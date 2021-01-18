Третье уголовное дело возбуждено в отношении мэра Томска Ивана Кляйна, ранее обвиненного по двум эпизодам статьи о превышении полномочий, сообщает пресс-служба Следственного комитета Томской области.«По версии следствия подозреваемый, являясь мэром города Томска, в период с октября 2013 года по ноябрь 2020 года лично, а также через доверенное лицо принимал участие в управлении деятельностью ОАО «Томское пиво», одним из акционеров которого он является. В силу занимаемой должности, в том числе при пособничестве своего заместителя, он оказывал покровительство указанной коммерческой организации в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами в ходе осуществления организацией предпринимательской деятельности», - говорится в сообщении.Ранее первый руководитель города был задержан 13 ноября по подозрению в превышении должностных полномочий. Кировский районный суд арестовал его на два месяца. В декабре СК возбудил второе уголовное дело, связанное с незаконным выделением участка дочери обвиняемого. А 11 января суд продлил ему арест до 13 марта.Новое уголовное дело соединено в одно производство с возбужденными ранее двумя уголовными делами о превышении должностных полномочий. Расследование продолжается.