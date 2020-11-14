Суд постановил заключить мэра Томска Ивана Кляйна под стражу на два месяца

На судебном процессе могли присутствовать только участники рассматриваемого дела. Фото: из открытых источников

Сегодня вечером, 14 ноября, Кировский райсуд завершил рассмотрение ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения мэру Томска Ивану Кляйну. Принято решение оставить его под стражей на два месяца, до 13 января. Как сообщалось ранее, первый руководитель города был задержан в пятницу, 13 ноября, по подозрению в превышении должностных полномочий.

По окончании заседания пресс-служба Томского облсуда распространила следующий комментарий.

14 ноября 2020 года Кировский районный суд Томска рассмотрел ходатайство СУ СК РФ по Томской области об избрании меры пресечения мэру Томска, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, за которое предусмотрено наказание сроком до 7 лет лишения свободы.

– В ходе рассмотрения защита просила допустить в судебное заседание директора НИИ онкологии, депутатов гордумы, директора АО «Томские мельницы» и главного редактора газеты «Красное знамя» для личного поручительства, – говорится в сообщении. – Суд допустил указанных лиц, которые заявили о личном поручительстве в отношении обвиняемого как альтернативе мере пресечения, о которой ходатайствовало следствие.

Выслушав доводы сторон, проверив представленные материалы, учитывая обвинение должностного лица в совершении тяжкого преступления коррупционной направленности, его должностное положение и многочисленные связи, свидетельствующие о возможностях препятствовать производству по делу, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу, сроком на два месяца, до 13 января 2021 года.

Как уточнила пресс-служба следственного управления СК РФ по Томской области, обвиняемый виновным себя не признал. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что журналисты в зал заседания допущены не были. Из-за действующего в регионе режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса на судебных процессах могут присутствовать только участники рассматриваемых дел.

Заседание Кировского райсуда началось только после 17 часов. Первоначально называлось время 11.30-12.00, затем начало было перенесено на 14 часов и затем вновь отложено. По причине того, пояснили в пресс-службе облсуда, что Следственный комитет не доставил в суд необходимые документы по делу.

В итоге слушание продлилось несколько часов. Как сообщил источник, находившийся в зале заседания, суд удалился в совещательную комнату примерно после 21.30, после чего было оглашено решение.

На момент подготовки информации дополнительными комментариями редакция не располагает.