В среду, 30 декабря, Следственный комитет РФ по Томской области сообщил о завершении расследования уголовного дела по обвинению томички в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. Речь идет о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.Имя обвиняемой в пресс-релизе не называется, однако в Томске ни у кого не вызвало сомнения, что речь идет о Галине Кляйн, супруге мэра города, временно отстраненного от исполнения обязанностей. Это же подтвердили источники в правоохранительных органах, знакомые с ситуацией.– По версии следствия, 13 ноября 2020 года обвиняемая, находясь в квартире по месту своего проживания в Томске, причинила телесные повреждения сотруднику правоохранительных органов, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей, – говорится в сообщении регионального СК РФ. – В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела направлены в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.В тот же день прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, в котором фигурирует Галина Кляйн, являющаяся генеральным директором ОАО «Томское пиво». Ее будут судить за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов в ходе проведения следственного действия.Ранее сообщалось, что во время обысков в квартире томского градоначальника, задержанного 13 ноября по подозрению в превышении должностных полномочий, его жена ударила одного из силовиков. Помимо этого, она выкинула в окно подушку; как стало известно позднее, внутри нее находились сведения о финансовых счетах супругов Кляйн с крупными суммами.18 ноября Галину Кляйн вызвали в полицию для объяснений, почему она препятствовала сотрудникам правоохранительных органов в проведении обыска у нее в доме. 23 ноября адвокаты арестованного томского мэра в своем Telegram-канале проинформировали, что против его супруги возбуждено уголовное дело.– Обвиняемая свою вину в инкриминированном деянии признала в полном объеме, – подтвердили в среду в областной прокуратуре.Напомним, что в отношении Ивана Кляйна возбуждены два уголовных дела по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По решению Кировского районного суда он помещен в СИЗО; свою вину мэр отрицает.