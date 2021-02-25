Арестованному томскому мэру Ивану Кляйну провели операцию

Подробности операции пока неизвестны. Фото c сайта: admin.tomsk.ru

Сегодня, 25 февраля, мэру Ивану Кляйну, арестованному по статье о превышении полномочий, провели операцию в НИИ онкологии. Эту информацию подтвердила пресс-служба Томского НИМЦ.

- Поступила информация от врачей, что да, Ивана Кляйна прооперировали. Человек жив. Подробности операции расскажут чуть позже, —прокомментировала адвокат мэра Марина Вихлянцева.

Ранее адвокаты подавали жалобу в СК и прокуратуру и сообщали об ухудшении состояния здоровья Ивана Кляйна. Жаловались на то, что их подзащитного не отпускают на обследование и операцию. Томские медики даже подписали письмо с требованием срочно оказать медицинскую помощь мэру.

Помимо этого, адвокаты Кляйна в жалобе просили приостановить процесс ознакомления с материалами дела на время подготовки, проведения операции, а также на необходимый период реабилитации. Защита рассказывала в своем telegram-канале, что Иван Кляйн в день знакомится с одним томом уголовного дела, изучая и анализируя каждый документ.

Напомним, что Иван Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года. Его обвинили в превышении должностных полномочий. 23 декабря на мэра завели второе уголовное дело, связанное с выделением земельного участка своей дочери еще в 2015 году. На этом не остановились. 18 января на градоначальника возбуждено третье уголовное дело по статье «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

11 января 2021 года Кировский районный суд Томска удовлетворил ходатайство следственного органа о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу мэра Ивана Кляйна до 13 марта. Областной суд оставил это решение без изменений, несмотря на то, что защита мэра в суде говорила о том, что дальнейшее пребывание под стражей может закончиться летальным исходом для их подзащитного.

1 февраля СКР, сразу после апелляционного суда, объявил о завершении следствия по делу томского мэра. После того, как Кляйн ознакомится с материалами дела, их должны передать в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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