В среду, 23 декабря, Следственный комитет РФ по Томской области официально подтвердил информацию о том, что следственные органы возбудили второе уголовное дело в отношении Ивана Кляйна, временно отстраненного от занимаемой должности мэра Томска.Дело возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Максимальная санкция по этой статье – лишение свободы сроком на семь лет.– По версии следствия, в 2015 году подозреваемый, являясь мэром города Томска, действуя в интересах своей дочери, дал заведомо незаконное указание начальнику департамента архитектуры и градостроительства городской администрации предоставить земельный участок в областном центре его дочери без проведения торгов, – сообщается в пресс-релизе ведомства. – Впоследствии между муниципальным образованием «Город Томск» и дочерью мэра был заключен договор купли-продажи указанного земельного участка по цене ниже рыночной стоимости.Добавляется, что в результате действий подозреваемого причинен существенный вред интересам общества и государства, выразившийся в дискредитации органов власти, нарушении прав граждан на приобретение указанного земельного участка, а также в недополучении бюджетом муниципального образования «Город Томск» денежных средств.В настоящее время оба уголовных дела соединены в одно производство, уточняет региональный СК; расследование продолжается.Напомним, мэр Иван Кляйн был задержан правоохранительными органами 13 ноября 2020 года в своем рабочем кабинете по обвинению в превышении должностных полномочий. Дело связано с ОАО «Томское пиво», где Кляйн является одним из главных акционеров, а до избрания мэром в 2013 году был генеральным директором. При этом сам он свою вину отрицает.Под стражу обвиняемый заключен до 14 января 2021 года. Ранее, 18 ноября, Кировский районный суд временно отстранил его от должности мэра Томска.