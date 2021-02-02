Дело томского мэра: Ивану Кляйну срочно требуется операция

По словам защиты, дата помещения Ивана Кляйна для лечения в стационар неоднократно переносилась без объявления причин.

Врачи предписали Ивану Кляйну срочное хирургическое лечение и дальнейшее обследование. В НИИ онкологии уже согласованы даты его госпитализации. Об этом сообщили адвокаты мэра в своем telegram-канале.

Отмечается, что Иван Кляйн с 24 декабря 2020 года содержится в палате медчасти СИЗО в связи с резким обострением имеющихся у него заболеваний. Ему вводят антибиотики, поддерживающие жизнедеятельность. Также мэр Томска дважды перемещался для обследования в клиники СибГМУ.

– Получен ответ о готовности НИИ онкологии оказать содействие в проведении на базе клиники хирургического лечения и морфологического исследования, – такая информация содержится в ответе на запрос адвокатов Кляйна, который они также выложили в своем канале. Согласно документу, даты госпитализации согласованы уже с 26 января.

Напомним, 11 января 2021 года Кировский районный суд Томска удовлетворил ходатайство следственного органа о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу мэра Ивана Кляйна до 13 марта. Областной суд оставил это решение без изменений. Адвокаты мэра опасаются, что он не сможет получать полноценный уход и надлежащее лечение. По их мнению, это может повлечь за собой летальный исход.