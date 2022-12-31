Как будут работать аптеки, больницы, коммунальные службы и транспорт в новогодние каникулы в Томске

Фото: Алёна Мищенко

Томск встречает Новый год, однако жизнь города не останавливается даже в праздничные дни. "Комсомолка" в Томске собрала в одном месте все основные изменения в графике необходимых организаций на период празднований.

Аптеки

В Томске в праздничные дни будут открыты 18 аптек, в которые также можно попасть в ночное время: «Мой доктор» (филиалы на ул. Лазо, 32а, пр. Фрунзе, 222, пр. Комсомольский, 37б, ул. 79-й Гвардейской дивизии, 8, ул. Лазо, 5а, ул. Елизаровых, 19/1, ул. Котовского, 28, Иркутский тракт, 71д, ул. Грачева, 1; «Планета здоровья» (филиалы на проспекте Ленина, 84, ул. Киевская, 147, пр. Кирова, 39, пр. Ленина, 193, ул. Лазо, 3г, пр. Фрунзе, 102, ул. Говорова, 46); «Живая аптека» (ул. Пушкина, 27); «Лека» (пр. Фрунзе, 92); 3 по 5 января 2023 года в Томске будет работать отдел льготного отпуска лекарств в томской «Губернской аптеке» на проспекте Ленина, 54. Режим работы: с 10.00 до 16.00.

Больницы

Экстренные медицинские отделения дежурят в новогодние праздники. Травматологические пункты будут открыты круглосуточно. Дети: больница скорой медпомощи № 2 (ул. О. Кошевого, 72), взрослые - горбольница № 3 (ул. Нахимова, 3), поликлиника № 10 (отделение на ул. Профсоюзная, 16) и в медсанчасть № 2 (ул. Бела Куна, 3).

Круглосуточная неотложная помощь по челюстно-лицевой хирургии и офтальмологии будет оказываться в Томской областной клинической больнице (ул. Ивана Черных, 96). Также круглосуточную помощь по офтальмологии можно будет получить в клинике СибГМУ (пр. Ленина, 4).

При острой зубной боли неотложную помощь окажут детям и взрослым в стоматологической поликлинике (ул. Набережная реки Ушайки, 6). В поликлиниках ежедневно будут дежурить терапевты, хирурги, педиатры. Кроме того, продолжит работу центр удаленного мониторинга: (3822) 777-200. Горячая линия департамента здравоохранения: 122, 8-800-350-8850 или 516-616.

Городской и пригородный транспорт

Городской транспорт 31 декабря будет работать по графику выходного дня. В последний рейс автобусы выйдут не ранее 21.30, а кольцевые маршруты №№ 8/9, 13/14 и 30/33 отправятся от начальных остановок не ранее 20.00.

Электротранспорт 1 января будет работать с 8.00, а со 2-го числа продолжит работу по графику выходного дня. 1 и 2 января, автобусы, в зависимости от расписания, начнут свою работу с 7.00, 7.30, 8.00, а в 3-8 числах перейдут на воскресное расписание.

С расписанием рейсов на межмуниципальных маршрутах в новогодние каникулы можно ознакомиться на сайтах департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области и АО "Томскавтотранс" или по номерам: 8 (3822) 75-18-20 или 8 (3822) 99-00-99.

Коммунальные службы

По Томской области будут работать единые дежурные диспетчерские службы (ЕДДС). Телефоны службпо муниципалитетам: Александровский 8(38255) 2-40-54; Асиновский 8(38241) 2-13-35; Бакчарский 8(38249) 2-24-11; Верхнекетский 8(38258) 2-19-99; Зырянский 8(38243) 2-24-01; Каргасокский 8(38253) 2-12-84; Кожевниковский 8(38244) 2-16-25; Колпашевский 8(38254) 5-10-19; Кривошеинский 8(38251) 2-14-26; Молчановский 8(38256) 2-22-52; Парабельский 8(38252) 2-10-32; Первомайский 8(38245) 2-22-62; Тегульдетский 8(38246) 2-10-03; Томский 8(3822) 40-11-22; Чаинский 8(38257) 2-11-26; Шегарский 8(38247) 2-26-04; г.Томск 005; г. Стрежевой 8 (38259) 3-94-50 8-913-840-05-27 (для связи с ЦУКС ГУ МЧС России по ТО) 8-913-881-01-12 8-913-876-49-11; г. Кедровый 8(38250) 3-54-57; ЗАТО Северск 8(3823) 77-61-12.

ЗАГСы

ЗАГСы также работают в праздничные дни. По вопросам регистрации рождения посетителей будут принимать 3 – 6 января с 9.00 до 17.00, по вопросам регистрации смерти – 2-6 и 8 января с 9.00 до 17.00 в отделе ЗАГС г. Томска и Томского района на ул. Розы Люксембург, 18а. 3-6 января с 9.00 до 17.00 томичи смогут обратиться по вопросам расторжения брака, установления отцовства и повторного получения свидетельств и справок.

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