В новогодние праздники ЗАГСы Томска будут работать по отдельному графику

Прием посетителей будут вести по отдельному графику. Фото: Анна Ковалёва

ЗАГСы Томска с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года будет вести прием посетителей по отдельному графику.

По вопросам регистрации рождения посетителей будут принимать 3 – 6 января с 9.00 до 17.00, по вопросам регистрации смерти – 2-6 и 8 января с 9.00 до 17.00 в отделе ЗАГС г. Томска и Томского района на ул. Розы Люксембург, 18а. 3-6 января с 9.00 до 17.00 томичи смогут обратиться по вопросам расторжения брака, установления отцовства и повторного получения свидетельств и справок.

В Дворец бракосочетаний Томска на пр. Ленина,83 3 января с 9.00 до 17.00 можно обратиться по вопросам повторных свидетельств и справок. 6 января будут принимать заявления о заключении брака.

Подать заявление о регистрации брака также можно онлайн через портал «Госуслуг».

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