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НовостиОбщество26 декабря 2022 9:08

В новогодние праздники ЗАГСы Томска будут работать по отдельному графику

Часть услуг можно будет получить онлайн
Кирилл Колемасов
Прием посетителей будут вести по отдельному графику.

Прием посетителей будут вести по отдельному графику.

Фото: Анна Ковалёва

ЗАГСы Томска с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года будет вести прием посетителей по отдельному графику.

По вопросам регистрации рождения посетителей будут принимать 3 – 6 января с 9.00 до 17.00, по вопросам регистрации смерти – 2-6 и 8 января с 9.00 до 17.00 в отделе ЗАГС г. Томска и Томского района на ул. Розы Люксембург, 18а. 3-6 января с 9.00 до 17.00 томичи смогут обратиться по вопросам расторжения брака, установления отцовства и повторного получения свидетельств и справок.

В Дворец бракосочетаний Томска на пр. Ленина,83 3 января с 9.00 до 17.00 можно обратиться по вопросам повторных свидетельств и справок. 6 января будут принимать заявления о заключении брака.

Подать заявление о регистрации брака также можно онлайн через портал «Госуслуг».

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