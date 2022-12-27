В праздники томские медучреждения будут работать по специальному графику

График «скорой помощи» в Томске и районах останется ежедневным и круглосуточным Фото: Анна Ковалёва

В новогодние каникулы жители и гости Томской области смогут круглосуточно получать экстренную медицинскую помощь. О работе медиков в период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года рассказала пресс-служба региональной администрации.

Травматологические пункты будут открыты круглосуточно. Детей будут принимать в больнице скорой медпомощи № 2 (ул. О. Кошевого, 72), а взрослых - в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3), поликлинике № 10 (отделение на ул. Профсоюзная, 16) и в медсанчасти № 2 (ул. Бела Куна, 3).

«Круглосуточная неотложная помощь по челюстно-лицевой хирургии и офтальмологии будет оказываться в Томской областной клинической больнице (ул. Ивана Черных, 96). Также круглосуточную помощь по офтальмологии можно будет получить в клинике СибГМУ (пр. Ленина, 4)», - уточнили в сообщении.

При острой зубной боли неотложную помощь окажут детям и взрослым в стоматологической поликлинике (ул. Набережная реки Ушайки, 6).

В поликлиниках ежедневно будут дежурить терапевты, хирурги, педиатры.

На каникулах продолжит работу центр удаленного мониторинга. В него можно обращаться круглосуточно по телефону (3822) 777-200 с вопросами о респираторных заболеваниях.

Напомним, в регионе работает и горячая линия департамента здравоохранения. По телефонам 122, 8-800-350-8850 или 516-616 можно узнать, какие стационары дежурят по «скорой», уточнить график работы аптек.

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