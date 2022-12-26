Общественный транспорт в Томске 31 декабря будет работать по графику выходного дня

Автобусы, троллейбусы и трамваи 31 декабря в Томске будут ходить по графику выходного дня. Фото: Кирилл Колемасов

Мэрия рассказала о работе общественного транспорта в Новый год и новогодние праздники. По информации департамента городского хозяйства, автобусы, троллейбусы и трамваи 31 декабря в Томске будут ходить по графику выходного дня. Это связано с тем, что основные мероприятия на Новособорной площади пройдут днем.

График выходного дня предполагает, что в последний рейс автобусы выйдут не ранее 21.30, а кольцевые маршруты №№ 8/9, 13/14 и 30/33 отправятся от начальных остановок не ранее 20.00.

Электротранспорт первого января начнет свою работу с 8 утра, а со второго числа продолжит работу по графику выходного дня. Первого и второго января, автобусы, в зависимости от расписания, начнут свою работу с 7.00, 7.30,8.00, а с третьего по восьмое число перейдут на воскресное расписание.

Читайте также: В Томске появилась услуга Деда Мороза-альпиниста