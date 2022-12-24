Гид мероприятий на Новый год подготовили для жителей Томска

В гиде также можно найти места размещения для гостей города и новогодние акции. Фото: Ксения Высотина

Для томичей подготовили специальный новогодний гид, сообщает Департамент потребительского рынка Томской области. В нем собрали все места в Томской области, куда можно сходить поесть и отдохнуть в праздничные дни.

Например, в деревне Березовка Первомайского района будет действовать резиденция Эстонского Деда Мороза – Йыулуваны, а с 31 декабря по 7 января в Томске на Ново-соборной площади будет работать фестиваль «Зимние Забавы».

В гиде также можно найти места размещения для гостей города и новогодние акции.

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