В Томской области коммунальщики будут работать в новогодние праздники

Фото: Алёна Голева

До Нового года осталось два дня, однако в праздничные каникулы с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года по Томской области будут работать единые дежурные диспетчерские службы (ЕДДС). Томичи могут заявить о поломке по телефону. Информацию об этом сообщила администрация региона.

"По телефонам ЕДДС жители смогут сообщить об экстренных и нештатных ситуациях в жилищно-коммунальном и топливно-энергетическом комплексах, авариях в системах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения", - говорится в сообщении.

Телефоны ЕДДС по муниципалитетам: Александровский 8(38255) 2-40-54; Асиновский 8(38241) 2-13-35; Бакчарский 8(38249) 2-24-11; Верхнекетский 8(38258) 2-19-99; Зырянский 8(38243) 2-24-01; Каргасокский 8(38253) 2-12-84; Кожевниковский 8(38244) 2-16-25; Колпашевский 8(38254) 5-10-19; Кривошеинский 8(38251) 2-14-26; Молчановский 8(38256) 2-22-52; Парабельский 8(38252) 2-10-32; Первомайский 8(38245) 2-22-62; Тегульдетский 8(38246) 2-10-03; Томский 8(3822) 40-11-22; Чаинский 8(38257) 2-11-26; Шегарский 8(38247) 2-26-04; г.Томск 005; г. Стрежевой 8 (38259) 3-94-50 8-913-840-05-27 (для связи с ЦУКС ГУ МЧС России по ТО) 8-913-881-01-12 8-913-876-49-11; г. Кедровый 8(38250) 3-54-57; ЗАТО Северск 8(3823) 77-61-12.

Читайте также: В новогоднюю ночь в Томске круглосуточно будут работать 18 аптек