В новогоднюю ночь в Томске круглосуточно будут работать 18 аптек

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске в новогоднюю ночь круглосуточно будут работать 18 аптек. Это связано с тем, что в регионе вырос уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Уточняется, что с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года ряд сетевых аптек Томска будет работать в круглосуточном режиме. Помимо этого, рабочий график установлен для отделов льготного отпуска лекарств в «Губернской аптеке».

В список круглосуточных аптек вошли:

- «Мой доктор» (филиалы на ул. Лазо, 32а, пр. Фрунзе, 222, пр. Комсомольский, 37б, ул. 79-й Гвардейской дивизии, 8, ул. Лазо, 5а, ул. Елизаровых, 19/1, ул. Котовского, 28, Иркутский тракт, 71д, ул. Грачева, 1.

- «Планета здоровья» (филиалы на проспекте Ленина, 84, ул. Киевская, 147, пр. Кирова, 39, пр. Ленина, 193, ул. Лазо, 3г, пр. Фрунзе, 102, ул. Говорова, 46),

- «Живая аптека» (ул. Пушкина, 27),

- «Лека» (пр. Фрунзе, 92).

Также добавляется, что с 3 по 5 января 2023 года в Томске будет работать отдел льготного отпуска лекарств в томской «Губернской аптеке» на проспекте Ленина, 54. Режим работы : с 10.00 до 16.00.