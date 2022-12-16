Водителя КАМАЗа из ДТП с четырьмя погибшими медиками под Томском взяли под стражу на два месяца

В Томском районном суде определили меру пресечения водителя грузовика, против которого заведено уголовное дело за смертельное ДТП с каретой скорой помощи. Мужчина отправлен в СИЗО на два месяца, сообщает корреспондент из зала суда.

«С учетом позиции прокуратуры Томского района Томский районный суд <...> избрал в отношении 40-летнего водителя грузового автомобиля <...> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 15 февраля 2023 года», — подтвердили информацию в прокуратуре.

В ходе заседания также стало известно, что мужчина работал разнорабочим, не имел должности и водительских прав и был ранее судим, затем отпущен по УДО.

Напомним, в ДТП с большегрузом на трассе Томск-Мариинск 14 декабря погибли четыре человека — бригада Областного перинатального центра в полном составе. Водителя задержали в среду вечером, он отделался незначительными травмами. В Томской области 16 декабря объявлен днем траура.

Ранее полиция сообщила, что мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии, а грузовик был им угнан с производственной площадки.

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