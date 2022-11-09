В Томске следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в доме на Кулагина

Предварительной причиной пожара назвали несоблюдение мер безопасности. Фото: Кирилл Колемасов

Следственный комитет в Томске возбудил уголовное дело по факту пожара в жилом доме на улице Кулагина, 35/Салтыкова-Щедрина, 37. Дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ — выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба регионального СУ СК в Telegram-канале.

Напомним, в многоквартирном доме в Томске днем 8 ноября произошел пожар, горела крыша над первым подъездом. Из дома эвакуировали всех жильцов, тушение огня заняло более четырех часов.

По предварительным данным, причина пожара — несоблюдение мер безопасности сотрудниками управляющей компании во время ремонта.

"Установлено, что вопреки требованиям безопасности, заведомо зная, что в доме необходимо провести ремонтные работы, отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья жильцов дома, сотрудниками УК "Жилище" соответствующих мер безопасности к проведению указанных ремонтных работ предпринято не было, что привело к возгоранию крыши дома и существенному нарушению прав и законных интересов жильцов дома", — заявили в Следственном комитете.

Добавляется, что следователи устанавливают все обстоятельства событий.

Издание "КП-Томск" вело текстовую трансляцию с места происшествия.

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