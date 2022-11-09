Жители горевшего дома на Кулагина в Томске могут вернуться в квартиры к пятнице

В своих квартирах остались жители четвертого и частичного третьего подъездов, некоторые отправились к родственникам и друзьям. Фото: Кирилл Колемасов

Во второй, третий и четвертый подъезды горевшего дома на Кулагина,35/Салтыкова Щедрина,37 сегодня будет подано электричество и отопление, сообщила мэрия Томска. Без ресурса останется только первый – он больше всего пострадал от пролива водой, поэтому необходимо подождать пару дней. И.о. мэра Михаил Ратнер допустил, что вернуть жителей первого подъезда квартиры удастся ближе к пятнице.

"По поручению и.о. мэра Михаила Ратнера сотрудники администрации Советского района совместно с жителями дома и управляющей компанией уже приступили к составлению актов для оценки причиненного ущерба. Специалисты районной администрации окажут жителям помощь для получения всей полагающейся по закону матпомощи после пожара", - говорится в сообщении.

Как сообщили в администрации города, люди не стали пользоваться пунктами временного размещения. В своих квартирах остались жители четвертого и частичного третьего подъездов, некоторые отправились к родственникам и друзьям. Помощь понадобилась только одной пожилой женщине, ее отправили в комплексный центр социального обслуживания населения на Мокрушина.

Напомним, серьезный пожар произошел в Томске 8 ноября на улице Кулагина,35/Салтыкова-Щедрина,37. По предварительной информации, обошлось без жертв, СКР по факту возгорания проводит проверку.