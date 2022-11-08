Пожар на Кулагина в Томске ликвидировали

Информация о возгорании поступила в 13.22 Фото: Кирилл Колемасов

Пресс-служба МЧС России по Томской области сообщает о полной ликвидации пожара на Салтыкова-Щедрина,37/Кулагина,35.

"На момент прибытия первого подразделения горела крыша четырехэтажного кирпичного жилого дома. При тушении возгорания было спасено 15 человек, эвакуировано 30.

Привлекалось 14 АЦ, 3 АЛ, 1 АКП, 1 АШ, 1 АР, 64 человека личного состава", - сообщает пресс-служба.

Согласно данным МЧС, с момента поступления информации о возгорании, в 13.22, до полной ликвидации, в 17.56, прошло четыре с половиной часа. Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров.

Напомним, серьезный пожар произошел в Томске 8 ноября на улице Салтыкова-Щедрина,37/Кулагина,35. По предварительной информации, обошлось без жертв, часть жильцов эвакуировали в специальный пункт. СКР по факту возгорания проводит проверку.

"Комсомолка" вела прямой репортаж.

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