Спустя 11 часов пожар в томском гипермаркете «Лента» был ликвидирован

В 01.57 пожар полностью ликвидирован. Фото: Ксения Высотина

В Томске во вторник, 21 декабря, загорелся супермаркет «Лента», спустя 11 часов пожарным удалось ликвидировать возгорание. Официальная версия – поджог, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«В 01.57 пожар полностью ликвидирован», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Томске на ул. Елизаровых, 13, загорелся гипермаркет «Лента». В магазине частично обрушились стены и крыша. На протяжении нескольких часов неофициальной версией пожара был поджог, через некоторое время он подтвердился.

Также напомним, что подозреваемый, который разлил горючее вещество и поджог отдел с пиротехникой, уже задержан сотрудниками полиции. Причину своего поступка мужчина смог рассказать не сразу.