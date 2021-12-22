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Общество22 декабря 2021 1:30

Спустя 11 часов пожар в томском гипермаркете «Лента» был ликвидирован

Официальная версия – поджог
Ксения Высотина
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В 01.57 пожар полностью ликвидирован.

В 01.57 пожар полностью ликвидирован.

Фото: Ксения Высотина

В Томске во вторник, 21 декабря, загорелся супермаркет «Лента», спустя 11 часов пожарным удалось ликвидировать возгорание. Официальная версия – поджог, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«В 01.57 пожар полностью ликвидирован», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Томске на ул. Елизаровых, 13, загорелся гипермаркет «Лента». В магазине частично обрушились стены и крыша. На протяжении нескольких часов неофициальной версией пожара был поджог, через некоторое время он подтвердился.

Также напомним, что подозреваемый, который разлил горючее вещество и поджог отдел с пиротехникой, уже задержан сотрудниками полиции. Причину своего поступка мужчина смог рассказать не сразу.