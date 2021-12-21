В Томске на ул. Елизаровых горит гипермаркет «Лента»

Пожар в магазине на Елизаровых, 13, начался около 15.00. Фото: Ксения Высотина

В Томске во вторник, 21 декабря, в 15.00 загорелось здание гипермаркета "Лента" на ул. Елизаровых. Пожар начался в секции непродовольственных товаров, сообщает пресс-служба компании.

«Возгорание произошло в секции непродовольственных товаров гипермаркета, где загорелись поддоны. Персонал и посетители были эвакуированы из магазина, пострадавших нет. На месте работают пожарные», - говорится в сообщении.

Возгорание произошло в секции непродовольственных товаров гипермаркета, где загорелись поддоны. Фото: Ксения Высотина

- Всюду едкий дым, на улицу вывели около 200 человек. Говорят, что это может быть поджог, пожар начался возле отдела с пиротехникой, - рассказал корреспонденту «КП-Томск» один из грузчиков магазина.

Пожар в торговом центре "Лента" на Елизаровых, 13, начался около 15.00. Внутри раздаются залпы фейерверков, в небо от здания тянется густой дым. Огонь разошелся больше чем на 5 тысяч квадратных метров.

- Рабочие гипермаркета, кто в куртках, кто просто выбежал в одних футболках и штанах. Кто-то так и не успел прийти на работу, а подходя к зданию удивился от происходящей картины, - передает с места ЧП наш корреспондент.

В толпе переговариваются, что это дело рук поджигателя.

- Люди видели, что наемный работник чем-то облил и поджег фейерверки, и началось! Мы работаем, где пекарня и кулинария, услышали стрельбу, вышли и увидели, что фейерверки стреляют, – рассказала одна из сотрудниц торгового центра.

На улице стоят рабочие гипермаркета, кто в куртках, кто просто выбежал в одних футболках и штанах. Фото: Ксения Высотина

- Уже как полчаса потушить не могут. Мы тут стоим, потому что у нас все вещи там, даже ключей от дома нет, - волнуется другая сотрудница гипермаркета.

На месте работают 76 пожарных и 24 машины экстренной службы. Предварительно, никто не пострадал. На момент 16.00 часов к гипермаркету продолжали подъезжать кареты «скорой помощи», полиция, автомобили Росгвардии и спецтехника.

«КП-Томск» продолжает следить за развитием событий.

На момент 16.00 часов к гипермаркету продолжали подъедать кареты «скорой помощи», полиция, автомобили Росгвардии и многочисленные пожарные машины. Фото: Ксения Высотина

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