«Елочка, гори!»: причины крупного пожара в «Ленте» в Томске 22 декабря 2021

Официальную причину возгорания установят после тушения. Фото: Регион-70"

В Томске 21 декабря на ул. Елизаровых, 13, в гипермаркете «Лента» произошло возгорание. По словам сотрудников гипермаркета, пожар начался из-за поджога. Однако, официальную причину возгорания установят после тушения, сообщил «КП-Томск» глава пресс-службы МЧС Евгений Пинчуков.

- Причина будет устанавливаться, как только потушим, пока что официальной нет. Возгорание еще не ликвидировано, - рассказал Пинчуков.

Ранее сообщалось, что по словам очевидцев, пожар в гипермаркете «Лента» начался из-за поджога. Сотрудники магазина рассказали, что видели, как неизвестный, облил отдел спорттоваров розжигом и поджог. Сотрудник магазина пиротехники попытался потушить огнетушителем, включилась противопожарная система, но было уже бесполезно.

На место происшествия прибыл пожарный поезд. Фото: Регион-70

Добавим, что глава департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин в интервью для ТВ2 сообщил, что помимо пиротехники в гипермаркете взорвались баллоны с углекислым газом. Также Лучин отметил, что угроза для близлежащих домов отсутствует.

Минусовая температура и сильное задымление осложняют тушение пожара.

- Произошло обрушение кровли на площади 3500 квадратных метров. На место пожара прибыл пожарный поезд, - рассказали в МЧС.

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