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Происшествия21 декабря 2021 12:00

Поджигатель «Ленты» в Томске на Южной уже находится в руках полиции

Об этом рассказали в центральном офисе сети
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина хотел пошутить? Фото: «Вести-Томск» ГТРК

Мужчина хотел пошутить? Фото: «Вести-Томск» ГТРК

Поджигателем пиротехники в гипермаркете «Лента» на улице Елизаровых в Томске и автором крупнейшего пожара стал сотрудник подрядной организации магазина, об этом сообщила в пресс-релизе торговая сеть.

Уточняется, что мужчина работал в торговом зале. Он уже задержан и сознался в содеянном, с ним работает полиция, рассказали сотрудники центральной пресс-службы «Ленты».

Заметим, что на месте возгорания продолжается работа пожарных. Персонал и посетители были вовремя эвакуированы из магазина, пострадавших нет. Похоже, здание восстановлению не подлежит.

Областная прокуратура начала проверку данного ЧП.