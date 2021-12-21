Что известно о поджигателе «Ленты» в Томске

33-летний мужчина устроил крупнейший пожар в гипермаркете «Лента» в Томске от того, что просто "устал там работать". Фото: СОЦСЕТИ

В Томске на ул. Елизаровых 33-летний Саша Шнайдер устроил крупнейший пожар в гипермаркете «Лента». Из магазина эвакуировали более 200 человек, о пострадавших не сообщалось. Пиромана полиция задержала практически сразу, но, оказывается, он и не прятался, а был дома на диване. Свой поступок он объяснил тем, что «устал там работать».

По словам людей,знакомых с подозреваемым, он, якобы, состоит на учете в психоневрологическом диспансере и на протяжении многих лет он слышит голоса. Именно во вторник, 21 декабря, они ему подсказали сжечь осточертевший супермаркет, в который устроился всего две недели назад.

Утром Саша пришел на работу, но видимо день не задался…

"У него была задача - поменять ценники, а он их путал и ставил не те и не туда. Менеджер регулярно приходила, делала замечание и заставляла перевешивать", - пишут в соцсетях.

Вот тогда-то голоса и подсказали выход из положения: Саша пошел за «Уайт-спиритом», а дальше – крупнейший пожар. Но по словам некоторых сотрудников магазина, Александра уволили, поэтому он все и поджог.

Знакомые Саши говорят, что он последние два года перестал ходить на обследования, возможно поэтому, все и вышло из-под контроля.

Как сообщили в полиции, подозреваемый уже ранее привлекался к уголовной ответственности, а по сегодняшнему делу все обстоятельства пока выясняются и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что сегодня в Томске на Южной сгорел гипермаркет «Лента», площадь пожара составила 3 500 кв м. Дым от пожара дошел аж до самого центра города. Ущерб от поджога уже оценили более чем в 2 млрд рублей. И эта сумма касается только самого здания. Потери товара будут оценивать завтра.

Пожар начался в 15.00 в секции непродовольственных товаров, где сначала загорелись поддоны, а потом пламя быстро добралось и до пиротехники- непраздничные залпы не смолкали долго. Персонал и посетители были эвакуированы из магазина, пострадавших нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Томске на ул. Елизаровых горит гипермаркет «Лента»

Возгорание произошло в отделе пиротехники, из здания эвакуировали 200 человек (подробности)

«Елочка, гори!»: причины крупного пожара в «Ленте» в Томске 22 декабря 2021 По неофициальным данным причиной крупного возгорания мог стать поджог ( подробности)

В томском гипермаркете «Лента» из-за пожара частично обрушилось здание ( подробности)