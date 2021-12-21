В томском гипермаркете «Лента» из-за пожара частично обрушилось здание

В Томске в гипермаркете «Лента» из-за пожара обрушились стены. Пожарные продолжают тушить огонь разошелся больше чем на 5 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что пожар в магазине на Елизаровых, 13, начался около 15.00. Как сообщила пресс-служба компании «Лента», возгорание произошло в секции непродовольственных товаров гипермаркета, где загорелись поддоны. Персонал и посетители были эвакуированы из магазина.

На месте происшествия побывал корреспондент «КП-Томск» и пообщался с сотрудниками гипермаркета. Многие из них отмечали, что предположительно возгорание началось из-за поджога.

- Пожар начался из отдела с фейерверками, как говорят, что это был поджог. Вроде очевидцы видели, что наемный работник облил чем-то и поджег, - рассказали сотрудницы «Ленты».

Добавим, что на данный момент огонь не утихает, также уже произошло частичное обрушение здания. Пожару уже присвоен 4 ранг.

Напомним, что 21 декабря в Томске загорелся гипермаркет "Лента".