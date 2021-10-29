Томичка, внук которой проник в «красную зону», находится в состоянии средней степени тяжести

В респираторном госпитале заявили, что в данный момент пациентка находится в отделении терапии на кислородной поддержке. Уходовые процедуры проводятся регулярно, необходимыми средствами ухода пациентка полностью обеспечена. Фото: Олег ЗОЛОТО

84-летняя пациентка томского респираторного госпиталя, внук которой побывал в "красной зоне", находится в состоянии средней степени тяжести в отделении терапии на кислородной поддержке. Об этом сообщила в телеграм-канале «Область здоровья» заведующая терапевтическим отделением респираторного госпиталя медико-санитарной части №2 Антонина Стойлова.

«Пациентка 1937-го года рождения поступила в приемное отделение госпиталя вечером 21 октября. У женщины была выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония, процент поражения легочной ткани не более 18%. Пациентку поместили в «фильтр» для определения диагноза, где был проведен повторный осмотр врача, взяты анализы и назначено лечение. Анализ на Covid-19 показал положительный статус», - сообщила Стойлова.

Мы рассказывали о том, что житель Томска, выдавая себя за врача, три дня ухаживал за бабушкой в респираторном госпитале, а затем выложил в соцсети видео из МСЧ№2.

Несколько ведомств – прокуратура, Росздравнадзор и СК по Томской области объявили о начале проверки информации о ненадлежащем уходе за больными в МСЧ№2.

«КП-Томск» удалось поговорить с доктором медсанчасти, которая заявила, что врачи в МСЧ№2 перегружены.

Заведующая терапевтическим отделением респираторного госпиталя медико-санитарной части №2 Антонина Стойлова заявила, что уход за лежачими и малоподвижными пациентами в госпитале осуществляется постоянно. Уход заключается в обработке ран и ссадин.

- Это также перевязка, смена памперсов, помощь в употреблении воды, смена постельного белья, сбор информации по состоянию, при необходимости медперсонал приглашает доктора, поскольку сами пациенты не могут о себе позаботиться, - добавила Стойлова.

Что касается конкретной 84-летней пациентки, ее, по словам представителя МСЧ№2, 24 октября перевели в отделение терапии, там были назначены повторные анализы, скорректирован лист назначений, добавлена противовирусная и инфузионная терапии.

В свою очередь, заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алена Левко заявила, что создана комиссия для оценки ситуации в респираторном госпитале медико-санитарной части №2.

«В состав комиссии вошли специалисты Департамента здравоохранения, специалисты Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Сейчас они находятся во второй медсанчасти, проводится проверка. Задачи комиссии – оценить качество оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и оценить пропускной режим, который действует по допуску в «красную зону», - добавила замгубернатора.