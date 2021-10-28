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Происшествия28 октября 2021 10:52

Росздравнадзор начал проверку видео из томского респираторного госпиталя

Расследуются факты ненадлежащего ухода за пациентами
Елена Андреева
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Томская история взбудоражила общественное мнение. То, на что пошел томич ради бабушки, активно обсуждают в федеральных СМИ и социальных сетях.

Томская история взбудоражила общественное мнение. То, на что пошел томич ради бабушки, активно обсуждают в федеральных СМИ и социальных сетях.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Управление Росздравнадзора по Томской области проверит ковидный госпиталь на базе МСЧ №2 в Томске после видео в социальных сетях о ненадлежащем уходе за пицентами.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Томской области начал проверку организации медицинской помощи пациентам в респираторном госпитале медико-санитарной части №2. Поводом к организации надзорных мероприятий послужила распространенная в СМИ видеозапись с фактами ненадлежащего ухода за пациентами", - говорится в сообщении.

О начале проверке объявила и прокуратура Томской области.

Мы рассказывали о том, что житель Томска решился на отчаянный шаг и прошел в «красную зону», чтобы ухаживать там за своей очень немолодой бабушкой.

По словам мужчины, бабушке не меняют подгузники, не обрабатывают пролежни и даже не кормят.