Росздравнадзор начал проверку видео из томского респираторного госпиталя

Томская история взбудоражила общественное мнение. То, на что пошел томич ради бабушки, активно обсуждают в федеральных СМИ и социальных сетях. Фото: Иван МАКЕЕВ

Управление Росздравнадзора по Томской области проверит ковидный госпиталь на базе МСЧ №2 в Томске после видео в социальных сетях о ненадлежащем уходе за пицентами.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Томской области начал проверку организации медицинской помощи пациентам в респираторном госпитале медико-санитарной части №2. Поводом к организации надзорных мероприятий послужила распространенная в СМИ видеозапись с фактами ненадлежащего ухода за пациентами", - говорится в сообщении.

О начале проверке объявила и прокуратура Томской области.

Мы рассказывали о том, что житель Томска решился на отчаянный шаг и прошел в «красную зону», чтобы ухаживать там за своей очень немолодой бабушкой.

По словам мужчины, бабушке не меняют подгузники, не обрабатывают пролежни и даже не кормят.