СК по Томской области проверяет информацию о ненадлежащем оказании медицинской помощи в МСЧ №2

Следователи СО СК по Октябрьскому району в рамках проверки устанавливают обстоятельства произошедшего. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

СК по Томской области объявил о начале проверки событий, произошедших в МСЧ №2 и попавших на видео, а затем в СМИ, сообщили в ведомстве.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Томской области организована доследственная проверка по размещенной в сети «Интернет» информации об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в МСЧ-2», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что местный житель сообщил СМИ о ненадлежащем оказании медицинской помощи его бабушке.

Напомним, житель Томска, выдавая себя за врача, три дня ухаживал за бабушкой в респираторном госпитале.

28 октября о начале проверке в МСЧ №2 объявила прокуратура Томской области, затем Росздравнадзор.

В СК уточнили, следователи СО по Октябрьскому району в рамках проверки устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.