«Туда любой может проникнуть и раздавать указания!»: как внук под видом врача попал в ковидное отделение в Томске, чтобы помочь своей бабушке

В течение трех дней житель Томска под видом врача ухаживал за родной бабушкой в ковидном госпитале МСЧ №2/ Фото: Ксения Высотина

Случай из второй Медико-санитарной части в Томске, где лечат пациентов с коронавирусом, взбудоражил всю страну. Поздно вечером 27 октября в соцсетях появилось видео, как томич прошел в реанимацию ковидного госпиталя МСЧ №2 под видом врача и снял на камеру, в каких ужасных условиях находится его бабушка: голодная, в грязных подгузниках, с необработанными пролежнями. После инцидента томские власти и прокуратура начали проверку. Почему только сейчас? Ведь данное медучреждение уже давно славится не только ужасными условиями для больных, но и персонал там не жалеют тоже. «КП-Томск» удалось пообщаться с одним из врачей МСЧ №2, а также наш корреспондент решил узнать насколько легко попасть в этот ковидный госпиталь.

Вот так сегодня выглядит один из томских ковидных госпиталей: серо, мрачно и пугающе. Фото: Ксения Высотина

«История реальная, но вины врачей не вижу»

Напомним, что еще в сентябре 2021 года медики потребовали отставки главного врача МСЧ №2 Александра Холопова. Это требование содержится в открытом письме губернатору Сергею Жвачкину. Медики жалуются: работать некому, врачи бегут, остаются стажеры. Причем не столько из-за зарплат – у работающих с ковид-пациентами они не копеечные. А из-за отношения руководства: «Врачи здесь словно рабы».

Один из докторов злополучной медсанчасти Екатерина С., согласилась поговорить с «Комсомолкой»:

- У нас врачи перегружены, руководящий персонал нанял стажеров. Виной всему беспределу Шляпников Евгений Владимирович, Тетенева Анна Валентиновна и Холопов Александр Владимирович. Они мутят свои делишки, о которых все знают. Они лишь делают вид, что работают, по факту абсолютно ничего не делают, только выживают хороших и авторитетных врачей, чтобы спокойно оставаться на своих местах. Нормальные врачи бегут!

- А как парень мог проникнуть туда?

- в СИЗе (защитном костюме) легко туда попасть. А эта история, к сожалению, реальная. История реальная, но вины врачей не вижу. Подгузники меняют два раза в день, если пациент обкакался в обед, то он будет лежать до вечера, когда производят смену медсестра. Любой может в СИЗе проникнуть. отсутствует вообще какое-либо проверочное оборудование, виновато руководство, нет пропусков. Спокойно любой человек может надеть СИЗ и пройти под видом врача. И начать, как этот парень, раздавать указания типа дать кому-то жаропонижающее или что-то другое, что может привести к чьей-либо смерти. Я же говорю, это коррупционная история. Томское здравоохранение – вообще, история еще та, а работают только простые врачи на них все шишки летят - врачи плохие, врачи сякие, - добавила Екатерина С.

Что говорят томичи?

МСЧ №2 все чаще становится главным обсуждаемым медучреждением Томска. Вспомнить только историю, которая произошла в 2020 году. Когда в соцсетях появилось видео и фото, на которых в коридорах госпиталя некоторые ковидные пациенты сидели на стульях и полу. Все просто - не осталось мест под койки. Власти решили эту проблему и расширили зону фильтра в Медсанчасти № 2 практически вдвое: с 80 до 150 коек. Но истории ужасного обращения с пациентами продолжают мелькать в сети.

- В прошлом году умер мой тесть. Лечащий врач нам позвонил только через 3 недели после госпитализации, когда он умер. Мы не смогли узнать правду. Только через знакомых выясняли, что да как, - рассказывает Олег.

- У нас бабушка умерла там же. Сами не дозвонились в МСЧ №2 и приехали, а она как 4 дня назад умерла. Никто ни разу не позвонил, - говорит Кристина.

- Не зря это учреждение называют не иначе как «трамплин на Бактин». Бактин - это кладбище в Томске. Там люди лежат и к ним не подходит медперсонал, такая история была у моего знакомого. Его теща споткнулась и упала - перелом бедра. Ей сделали операцию, но потом им позвонили и сообщили, что она умерла от ковида, – поделился Вячеслав.

данное медучреждение уже давно славится не только ужасными условиями для больных, но и персонал там не жалеют тоже. Фото: Ксения Высотина

После резонансной истории, которая подняла на уши всю общественность страны, на входе в ковидный госпиталь поставили охранника. Его нам, к сожалению, сфотографировать не удалось. Фото: Ксения Высотина

«Враг» не пройдет

После видео томича мы решили сами проверить насколько легко попасть в ковидный госпиталь МСЧ №2. Но, к сожалению, или к счастью, на входе в медучреждение нашего корреспондента уже ждал охранник. На просьбу пройти и навестить бабушку охранник, нахмурив брови, ответил: «Часы приема окончены». Пока наш сотрудник пытался сделать снимки старого серого здания медучреждения охранник шел по пятам.

Эта история про ненадлежащий уход в местном госпитале далеко не первая. Возможно очередная проверка поможет навести порядок в медучреждении. Фото: Ксения Высотина

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