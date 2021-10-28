Прокуратура Томской области проводит проверку по видео из МСЧ №2

Ситуация, которая показана на видео, снятом в томском респираторном госпитале, недопустима, - заявила замгубернатора Алена Левко. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Прокуратура Томской области инициировала проверку после публикаций в СМИ и социальных сетях о том, что мужчина под видом врача в "красной зоне" ухаживал за своей бабушкой в респираторном госпитале МСЧ №2 Томска, сообщил представитель ведомства.

- Проверка по инциденту в МЧС №2 началась, - заявили нам в прокуратуре региона.

Мы рассказывали, что житель Томска, выдавая себя за врача, три дня ухаживал за бабушкой в респираторном госпитале, видео из больничной палаты появилось в соцсетях, а затем в региональных и федеральных СМИ. Томич обвиняет МСЧ №2 в ненадлежащем уходе за больными

Пока единственный официальный комментарий по поводу произошедшего дала заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алена Левко, заявившая, что "ситуация, которая показана на видео, снятом в томском респираторном госпитале, недопустима".

Левко добавила, что департамент здравоохранения Томской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по Томской области должны провести проверку.

О начале проверке заявили и в прокуратуре Томской области.

В медсанчасти №2 ситуацию не комментируют, в приемной главного врача учреждения Александра Владимировича Холопова на звонки не отвечают.

На официальном сайте МСЧ №2 есть страница главного врача, правда сейчас она находится на реконструкции.

Последние новости на сайте организации датированы маем 2021 года.

Несколько томских медиков, попросивших не называть их имен, заявили «КП-Томск», что «во второй МСЧ может быть все, что угодно».