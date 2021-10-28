Житель Томска, выдавая себя за врача, три дня ухаживал за бабушкой в респираторном госпитале

Свои сборы, переодевание в защитный костюм и то, что происходит в госпитале, мужчина снимал на видео, которое затем выложил в соцсети. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В течение трех дней житель Томска ухаживал за родной бабушкой, которой диагностировали пневмонию. Казалось бы, ничего сверхъестественного в такой заботе нет, обычное проявление участия по отношению к близкому человеку.

Если бы не одно обстоятельство. Пожилая женщина в этот момент находилась в «красной зоне» МСЧ №2. Ее внук, переодевшись в медицинский защитный костюм, сумел пройти в реанимацию. Видео, которое удалось снять томичу в стенах медучреждения, ужаснуло общественность.

«Зашел в корпус и спросил, где лежит данная пациентка, представился терапевтом из другого отделения. Когда зашел в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу. Я спросил, кормили ли ее, соседка по палате ответила утвердительно. Я познакомился с санитаром, который мне помогал менять подгузник. Мне показалось, что он понял, что я не врач. Но не выдал меня. Бабушка была горячей. Я включил доктора и попросил померить температуру и уровень сатурации. Медперсонал померил температуру бесконтактным термометром, температуру высокую прибор не показывает, а бабушка горит. Я настоял, чтобы померили температуру ртутным градусником. Показало 39,8. Поставили жаропонижающее. Я начал кричать, почему рука в синяках, у них даже гепариновой мази не оказалось», - рассказал мужчина агентству ТВ-2.

По словам мужчины, бабушке не меняют подгузники, не обрабатывают пролежни и даже не кормят. Ранее внук попросил у соседки по палате бабушки номер телефона, чтобы звонить и контролировать, как кормят и ухаживают в больнице за родственницей. Однажды соседка по палате позвонила и пожаловалась, что якобы бабушку не покормили. Именно это обстоятельство и заставило томича решиться на отчаянный шаг и в нарушение всех норм безопасности, пройти в «красную зону». Он купил специальный защитный костюм, подгузники, противопролежневые повязки, ножницы, салфетки и специальное питание в шприце.

Переодевшись в спецкостюм, мужчина свободно заходит в больницу в реанимационное отделение. И говорит, что никакой охраны нет. Пока внук пытается самостоятельно сменить повязки на заднем плане раздаются стоны больной бабушки.

- Тихо, тихо, бабушка, я здесь, все хорошо, - пытается успокоить томич свою родственницу, при этом ругая врачей на камеру. - Вот так работают наши врачи - ничего не делают! А родственникам приходиться в ковидарии пробираться в защитных костюмах, чтобы поменять повязку и покормить бабушку.

Томич написал, что "обстановка в больнице ужасная. Ощущение, что я попал в тюрьму или скотобойню". Несмотря на это, мужчина очень хорошо влился в роль врача и начал активно руководить медперсоналом, который сбежался в палату.

- Я сейчас отойду на час. Поставьте ей жаропонижающее. Через 45 минут контрольный замер температуры. Ясно вам? - уверенно командует лжедоктор местными санитарами.

Появившееся видео из медико-санитарной части №2 прокомментировала заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алена Левко:

"Ситуация, которая показана на видео, снятом в томском респираторном госпитале, недопустима".

Левко добавила, что департамент здравоохранения Томской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по Томской области должны провести проверку.

- В случае подтверждения фактов руководство госпиталя должно быть привлечено к ответственности, - подчеркнула заместитель губернатора.

Томичке, ради которой внук пошел на отчаянный шаг, больше 80 лет. Со слов внука, женщина не может говорит и передвигаться самостоятельно. Более того, у нее диагностирована болезнь Альцгеймера.

Мужчина, выложивший видео из медико-санитарной части в соцсети, очень эмоционально описывает обстановку в госпитале, как тюремную. По его словам, в госпитале не моют лежачих пациентов, санитар на вопрос – почему он не меняет белье пациентам, отвечает, что ему лень.

Томичке, ради которой внук пошел на отчаянный шаг, больше 80 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина три дня ухаживал за своей бабушкой. А разоблачили его просто, спросив за каким врачом он закреплен. Тогда томич бегством покинул территорию госпиталя. Но на этом история не закончилась. Отчаявшийся внук отправился в Москву, а именно на прием в СК РФ. По мнению мужчины, к томским властям обращаться нет смысла, они ему не помогут.

Главное, на чем настаивает томич – его бабушка нуждается в помощи и тщательном уходе, в томском госпитале она этого не получает.

В Генпрокуратуре России заявление у томича приняли.

Мужчина, выложивший видео из медико-санитарной части в соцсети, очень эмоционально описывает обстановку в госпитале, как тюремную. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В тексте заявления мужчины говорится, что «за бабушкой не ведется уход, ее не лечат, не меняют подгузник и противопролежневые повязки, не дают лекарства».

Пока комментарий заместителя губернатора Алены Левко – это единственная реакция властей региона на беспрецедентную историю, которой Томск запомнится как минимум на несколько дней.

В Генпрокуратуре РФ мужчину заверили, что в МСЧ №2 начнутся проверки. На сайте прокуратуры Томской области нет никакой информации о чрезвычайной ситуации в МСЧ№2 или о проверке этой невероятной истории.

Никто из медиков «на камеру» о случившемся, конечно же, не говорит. Но неофициально признаются: работать некому, врачи бегут, остаются стажеры. Причем не столько из-за зарплат – у работающих с ковид-пациентами они не копеечные. А из-за отношения руководства: «Врачи здесь словно рабы».

Примечательно, что в сентябре медики потребовали отставки главного врача данного медучреждения Александра Холопова. Это требование содержится в открытом письме губернатору Сергею Жвачкину.

«Считаем, что назначение Вами Холопова Александра Владимировича, главным врачом «МСЧ №2» – БОЛЬШАЯ ОШИБКА и угроза для пациентов и граждан, обсуживающихся в МСЧ №2», - говорится в обращении к губернатору. «Все планерки только и сводятся к обсуждению темы по ведению платных услуг»,-говорится в тексте письма. «То, что творится сейчас в коллективе ни у кого не укладывается в здравом понимании»,- подчеркивается также в обращении к губернатору.

«Мы все надеемся на Ваше понимание и просим убрать данного руководителя, чтобы он не мог развалить до конца МСЧ №2», - написали врачи медсанчасти главе региона.

Представители медсанчасти, написавшие обращение Сергею Жвачкину, считают, что руководить таким учреждением должен человек, имеющий большой опыт работы в практическом здравоохранении, способный нести ответственность, пользующийся авторитетом в медицинском сообществе и непосредственно в МСЧ №2.

Откликов на петицию было немало, и все похожи:

«Территория МСЧ в зимнее время вообще никогда не убирается. Пешеходные дорожки никто не чистит. Людям с детьми приходится идти по обочине проезжей части, заваленной снегом и обледенелой. Идешь и боишься, как бы не скатиться под колеса проезжающих мимо машин. По утрам машины едут сплошным потоком, плотность как в хорошей пробке в час пик. А ковидный госпиталь! Приемное отделение оставили там, где оно было в доковидное время, прямо на линии движения в детскую поликлинику. Это крыльцо не обойти на безопасной дистанции, равно как и пребывающие к нему кареты скорой помощи с больными. Можно было организовать прием ковидных больных со стороны Бела Куна, где удаленное от прохожих крыльцо, нормальный подъезд для Скорой?»

«Никакого уважения ни к пациентам, ни к родственникам пациентов, ни к сотрудникам со стороны руководителя. Почему человек, который нигде не оставил за собой хороший след, попал во 2 медсанчасть, как в такой обстановке можно нормально исполнять свой профессиональный долг и заботиться о жизни пациентов»

Но та история пока ничем не закончилась.

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