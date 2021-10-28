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Общество28 октября 2021 6:40

Житель Томска, выдавая себя за врача, три дня ухаживал за бабушкой в респираторном госпитале

Томич обвиняет МСЧ№2 в ненадлежащем уходе за больными
Авторы (2):
Анна Гассельбах
Елена Андреева
Комментарии (30)Комментарии (30)(30)
Свои сборы, переодевание в защитный костюм и то, что происходит в госпитале, мужчина снимал на видео, которое затем выложил в соцсети.

Свои сборы, переодевание в защитный костюм и то, что происходит в госпитале, мужчина снимал на видео, которое затем выложил в соцсети.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В течение трех дней житель Томска ухаживал за родной бабушкой, которой диагностировали пневмонию. Казалось бы, ничего сверхъестественного в такой заботе нет, обычное проявление участия по отношению к близкому человеку.

Если бы не одно обстоятельство. Пожилая женщина в этот момент находилась в «красной зоне» МСЧ №2. Ее внук, переодевшись в медицинский защитный костюм, сумел пройти в реанимацию. Видео, которое удалось снять томичу в стенах медучреждения, ужаснуло общественность.

«Зашел в корпус и спросил, где лежит данная пациентка, представился терапевтом из другого отделения. Когда зашел в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу. Я спросил, кормили ли ее, соседка по палате ответила утвердительно. Я познакомился с санитаром, который мне помогал менять подгузник. Мне показалось, что он понял, что я не врач. Но не выдал меня. Бабушка была горячей. Я включил доктора и попросил померить температуру и уровень сатурации. Медперсонал померил температуру бесконтактным термометром, температуру высокую прибор не показывает, а бабушка горит. Я настоял, чтобы померили температуру ртутным градусником. Показало 39,8. Поставили жаропонижающее. Я начал кричать, почему рука в синяках, у них даже гепариновой мази не оказалось», - рассказал мужчина агентству ТВ-2.

По словам мужчины, бабушке не меняют подгузники, не обрабатывают пролежни и даже не кормят. Ранее внук попросил у соседки по палате бабушки номер телефона, чтобы звонить и контролировать, как кормят и ухаживают в больнице за родственницей. Однажды соседка по палате позвонила и пожаловалась, что якобы бабушку не покормили. Именно это обстоятельство и заставило томича решиться на отчаянный шаг и в нарушение всех норм безопасности, пройти в «красную зону». Он купил специальный защитный костюм, подгузники, противопролежневые повязки, ножницы, салфетки и специальное питание в шприце.

Переодевшись в спецкостюм, мужчина свободно заходит в больницу в реанимационное отделение. И говорит, что никакой охраны нет. Пока внук пытается самостоятельно сменить повязки на заднем плане раздаются стоны больной бабушки.

- Тихо, тихо, бабушка, я здесь, все хорошо, - пытается успокоить томич свою родственницу, при этом ругая врачей на камеру. - Вот так работают наши врачи - ничего не делают! А родственникам приходиться в ковидарии пробираться в защитных костюмах, чтобы поменять повязку и покормить бабушку.

Томич написал, что "обстановка в больнице ужасная. Ощущение, что я попал в тюрьму или скотобойню". Несмотря на это, мужчина очень хорошо влился в роль врача и начал активно руководить медперсоналом, который сбежался в палату.

- Я сейчас отойду на час. Поставьте ей жаропонижающее. Через 45 минут контрольный замер температуры. Ясно вам? - уверенно командует лжедоктор местными санитарами.

Появившееся видео из медико-санитарной части №2 прокомментировала заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алена Левко:

"Ситуация, которая показана на видео, снятом в томском респираторном госпитале, недопустима".

Левко добавила, что департамент здравоохранения Томской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по Томской области должны провести проверку.

- В случае подтверждения фактов руководство госпиталя должно быть привлечено к ответственности, - подчеркнула заместитель губернатора.

Томичке, ради которой внук пошел на отчаянный шаг, больше 80 лет. Со слов внука, женщина не может говорит и передвигаться самостоятельно. Более того, у нее диагностирована болезнь Альцгеймера.

Мужчина, выложивший видео из медико-санитарной части в соцсети, очень эмоционально описывает обстановку в госпитале, как тюремную. По его словам, в госпитале не моют лежачих пациентов, санитар на вопрос – почему он не меняет белье пациентам, отвечает, что ему лень.

Томичке, ради которой внук пошел на отчаянный шаг, больше 80 лет.

Томичке, ради которой внук пошел на отчаянный шаг, больше 80 лет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина три дня ухаживал за своей бабушкой. А разоблачили его просто, спросив за каким врачом он закреплен. Тогда томич бегством покинул территорию госпиталя. Но на этом история не закончилась. Отчаявшийся внук отправился в Москву, а именно на прием в СК РФ. По мнению мужчины, к томским властям обращаться нет смысла, они ему не помогут.

Главное, на чем настаивает томич – его бабушка нуждается в помощи и тщательном уходе, в томском госпитале она этого не получает.

В Генпрокуратуре России заявление у томича приняли.

Мужчина, выложивший видео из медико-санитарной части в соцсети, очень эмоционально описывает обстановку в госпитале, как тюремную.

Мужчина, выложивший видео из медико-санитарной части в соцсети, очень эмоционально описывает обстановку в госпитале, как тюремную.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В тексте заявления мужчины говорится, что «за бабушкой не ведется уход, ее не лечат, не меняют подгузник и противопролежневые повязки, не дают лекарства».

Пока комментарий заместителя губернатора Алены Левко – это единственная реакция властей региона на беспрецедентную историю, которой Томск запомнится как минимум на несколько дней.

В Генпрокуратуре РФ мужчину заверили, что в МСЧ №2 начнутся проверки. На сайте прокуратуры Томской области нет никакой информации о чрезвычайной ситуации в МСЧ№2 или о проверке этой невероятной истории.

Никто из медиков «на камеру» о случившемся, конечно же, не говорит. Но неофициально признаются: работать некому, врачи бегут, остаются стажеры. Причем не столько из-за зарплат – у работающих с ковид-пациентами они не копеечные. А из-за отношения руководства: «Врачи здесь словно рабы».

Примечательно, что в сентябре медики потребовали отставки главного врача данного медучреждения Александра Холопова. Это требование содержится в открытом письме губернатору Сергею Жвачкину.

«Считаем, что назначение Вами Холопова Александра Владимировича, главным врачом «МСЧ №2» – БОЛЬШАЯ ОШИБКА и угроза для пациентов и граждан, обсуживающихся в МСЧ №2», - говорится в обращении к губернатору. «Все планерки только и сводятся к обсуждению темы по ведению платных услуг»,-говорится в тексте письма. «То, что творится сейчас в коллективе ни у кого не укладывается в здравом понимании»,- подчеркивается также в обращении к губернатору.

«Мы все надеемся на Ваше понимание и просим убрать данного руководителя, чтобы он не мог развалить до конца МСЧ №2», - написали врачи медсанчасти главе региона.

Представители медсанчасти, написавшие обращение Сергею Жвачкину, считают, что руководить таким учреждением должен человек, имеющий большой опыт работы в практическом здравоохранении, способный нести ответственность, пользующийся авторитетом в медицинском сообществе и непосредственно в МСЧ №2.

Откликов на петицию было немало, и все похожи:

«Территория МСЧ в зимнее время вообще никогда не убирается. Пешеходные дорожки никто не чистит. Людям с детьми приходится идти по обочине проезжей части, заваленной снегом и обледенелой. Идешь и боишься, как бы не скатиться под колеса проезжающих мимо машин. По утрам машины едут сплошным потоком, плотность как в хорошей пробке в час пик. А ковидный госпиталь! Приемное отделение оставили там, где оно было в доковидное время, прямо на линии движения в детскую поликлинику. Это крыльцо не обойти на безопасной дистанции, равно как и пребывающие к нему кареты скорой помощи с больными. Можно было организовать прием ковидных больных со стороны Бела Куна, где удаленное от прохожих крыльцо, нормальный подъезд для Скорой?»

«Никакого уважения ни к пациентам, ни к родственникам пациентов, ни к сотрудникам со стороны руководителя. Почему человек, который нигде не оставил за собой хороший след, попал во 2 медсанчасть, как в такой обстановке можно нормально исполнять свой профессиональный долг и заботиться о жизни пациентов»

Но та история пока ничем не закончилась.

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Житель Томска, выдавая себя за врача, три дня ухаживал за бабушкой в респираторном госпитале. Видео: АН ТВ2
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