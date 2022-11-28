«Капает до сих пор»: горевшая крыша многоэтажки на Кулагина в Томске продолжает протекать в 30-градусные морозы

Тридцатиградусный холод не остановил потоки в квартирах. Фото: Кирилл Колемасов

20 дней прошло с момента пожара на крыше многоэтажки на улице Кулагина. Жителям говорили, что с приходом морозов вода с крыши перестанет течь в квартиры, но тридцатиградусный холод не остановил потоки в квартирах.

Максим медленным шагом подходит к подъезду дома на Кулагина, крыша которого горела месяц назад. Он приехал проветрить квартиру и проверить, не стекло ли еще воды.

Люди проветривают квартиры из-за сырости. Фото: Кирилл Колемасов

Крупный пожар в доме на Кулагина, 35/Салтыкова-Щедрина, 37 стал настоящим шоком для жителей. Аккурат накануне зимы они буквально остались без крыши над головой. Квартиры залило из-за проливки, а старательно сделанный ремонт у некоторых был уничтожен. Корреспондент «КП-Томск» проверил, как жители справляются с морозами.

Максим живет во втором подъезде на четвертом этаже. Его квартира сильно пострадала от проливки. Там до сих пор капает вода, несмотря на пришедшие заморозки. В квартире очень сыро, он приезжает, чтобы проверить состояние жилища и проветрить помещение.

«Капает до сих пор. Мы вынесли 20 литров воды. Сейчас живу в другой квартире», - поделился Максим с корреспондентом «КП-Томск».

Больше всего пострадала часть крыши над первым и вторым подъездами. Фото: Кирилл Колемасов

По словам жителя, в квартире очень холодно, жить там невозможно. Батареи не спасают — видимо, из-за повреждений, который нанес огонь крыше. Некоторые окна в квартирах открыты: жители проветривают их от сырости.

Рассеянный взгляд не заметит отсутствие крыши, но присмотревшись, наблюдатель сразу увидит следы пожара на трубе и отсутствие железных листов в левой части дома.

Пожар на Кулагина произошел 8 ноября. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров, ему был присвоен 3 уровень сложности. Спустя четыре часа возгорание было ликвидировано. По факту возгорания СК возбудил уголовное дело.

На следующий день мы вернулись на место инцидента и пообщались с жителями, взглянув на последствия пожара изнутри. Больше всего пострадали квартиры первого подъезда на четвертом этаже.

Рассеянный взгляд не заметит отсутствие крыши. Фото: Кирилл Колемасов

Спустя почти неделю жители вновь связались с корреспондентом «КП-Томск» и рассказали, что вода до сих пор стекает с крыши в квартиры. В управляющей компании пояснили, что пока не похолодает, вода будет стекать.

Пострадавшим была оказана необходимая поддержка. На 14 ноября заявление на материальную помощь получили 24 квартиры из 49. 22 ноября появилась информация, что проектно-сметная документация на восстановление крыши дома будет готова до конца ноября.