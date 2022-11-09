"Воды было сантиметров 10": жители дома на Кулагина в Томске рассказали о последствиях пожара

Сегодня на крыше велись работы инженерами управляющей компании. Фото: Кирилл Колемасов

Сотрудники УК "Жилище" сегодня разбирали завалы сгоревшей крыши дома на Кулагина, 35/Салтыкова-Щедрина, 37. Рядом можно было заметить автовышку, которая доставляла рабочих на кровлю. А жители дома разбираются с последствиями воды, которая сильнее всего затопила четвертый, последний этаж дома.

В подъезде стоит запах сырости, на верхних этажах кое-где капает вода и видны подтеки на потолке. Двери в квартиры открыты настежь, а люк на крышу немного покосился, и сквозь него можно увидеть небо.

Вода до сих пор капает с потолка. Фото: Кирилл Колемасов

Больше всего досталось жителям 4 этажа. В одной из квартир живет Игорь со своей женой, ребенком и тещей. В момент пожара он был дома и сразу вышел из квартиры на улицу. Пожарные помогли эвакуировать мать жены, медики оказали ей первую помощь. Ближе к вечеру полицейские пустили жителей домой, чтобы забрать необходимые вещи.

"Высота воды была сантиметров 10. Натяжной потолок прогнулся до пола, с семи вечера до часу ночи убирали воду. Все текло по стенам и через потолок в центре кухни. В спальне до сих пор капает", - рассказал Игорь корреспонденту "КП-Томск".

В квартире нет ни отопления, ни электричества. Из-за воды кое-где отклеились обои, пострадала мебель и почернел потолок. 9 лет назад семья сделала ремонт, который обошелся в 2,5 млн рублей. Сейчас, думает Игорь, денег может уйти в два раза больше.

Жители еще не успели спустить всю воду с натяжного потолка. Фото: Кирилл Колемасов

Татьяна, супруга Игоря, рассказала, что сегодня к ним приходили представители УК "Жилище" и администрации Советского района, чтобы составить акт осмотра квартир. Жителей пригласили в общедомовой чат, где рассказали о получение материальной помощи. Сейчас они всей семьей переехали в общежитие одного из университетов, где работают супруги.

Периодически вода продолжает прибывать. Фото: Кирилл Колемасов

Квартиры второго подъезда тоже задело во время тушения. На четвертом этаже живет Тамара, ей уже за 80. Ее не было дома во время пожара, но был ее муж. По ее словам, в квартире отвалились верхние и нижние плинтусы, отклеились обои. Ремонт они делали всего 2 года назад.

"Из Москвы мне позвонила дочь и начала спрашивать о моем самочувствии. Муж у 85 лет, он ненадолго прилег, но в этот момент к нему забежали пожарные и заставили подняться. Он вскочил, кое-как собрал вещи и вышел", - рассказа о вчерашних событиях Татьяна.

Соседи Татьяна и Дмитрий живут на втором этаже в первом подъезде. Дмитрий не заметил последствий работы пожарных, а вот Татьяне пришлось активно избавляться от воды.

Квартирам потребуется капитальный ремонт после пожара. Фото: Кирилл Колемасов

"У меня много воды набралось по стояку и по центру комнаты. Вчера несколько ведер выносила, ближе к ночи еще одно ведро набралось. У соседей сильно заливало, потому что они живут в правом крыле – прямо под местом пожара", - поделилась женщина.

Как рассказали в УК "Жилище" сейчас на крыше работают их инженеры. Они убирают обгоревшие куски кровли, угли, восстанавливают подачу коммунальных ресурсов, параллельно идет заполнение актов осмотра квартир. Как только крышу очистят, ее планируют закрыть армированной пленкой.

Инженеры УК "Жилище" сегодня вели работы на крыше. Фото: Кирилл Колемасов

Как сообщили в мэрии Томска, был создан чат для жильцов, в котором состоят главы и сотрудники администрации и директор центра социальной поддержки Советского района, которые разъясняют, какие документы необходимы для получения материальной помощи. Сотрудники МЧС тоже состоят в чате и консультируют людей, где можно получить справку о пожаре.

В рамках поквартирного обхода составляются акты осмотров квартир, чтобы зафиксировать повреждения. Их жильцы в дальнейшем предоставят в управляющую компанию. Для возмещения ущерба горожанам необходимо сделать экспертизу и предоставить ее сотрудникам УК.

Напомним, серьезный пожар произошел в Томске 8 ноября на улице Кулагина,35/Салтыкова-Щедрина,37. По предварительной информации, обошлось без жертв, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в доме на Кулагина.

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