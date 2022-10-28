Инфографика: как проходили прямые выборы мэра Томска с 1996 года

Депутаты Законодательной Думы отменили прямые выборы мэра Томска. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На 15-м заседании Законодательная Дума Томской области приняла решение заменить прямые выборы мэра на процедуру конкурса. Издание «КП-Томск» решило вспомнить, как в нашем городе выбирали глав в предыдущие годы. Приведенные данные взяты из архива Томского облизбиркома.

Жители Томска активно голосовали на мэрских выборах до 2004 года, однако в последнее десятилетие избирательная активность стала падать. Выборы 2018 года побили антирекорд по явке — всего 20,79%. В абсолютных цифрах Иван Кляйн набрал меньше голосов избирателей, чем занявший второе место в 2004 году Владимир Резников: 39621 голос против 44071.

Первым мэром Томска был Геннадий Коновалов, который возглавлял город с 1993 по 1996 годы. В 1994 году должность главы администрации города переименовали в мэра, а еще через два года прошли первые выборы. На них Коновалов проиграл во втором туре Александру Макарову, который возглавил город на 10 лет.

Всего в Томске выборы мэра проходили шесть раз. В 1996-м и 2000-м годах для определения победителя потребовался второй тур. После изменений в Устав Томска в 2002 году порог второго тура снизился до 25%, и все последующие выборы проходили в один тур.

После двух переизбраний в октябре 2006 года Александр Макаров был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением и впоследствии получил реальный срок. Врио мэра на несколько месяцев стал его зам Игорь Шатурный, а в июне 2007-го кресло Макарова занял Николай Николайчук, победивший Александра Деева на выборах 2009 года.

В июле 2013 года Николайчук, сославшись на противоречия городских и областных властей, оставил пост досрочно. Позже Николайчука арестуют и приговорят к 4 годам условно за превышение должностных полномочий. 13 октября того же года состоялись выборы мэра, на которых уверенно победил Иван Кляйн.

В 2018 году Кляйн был переизбран, а в ноябре 2020 года — арестован по обвинению в превышении полномочий и отстранен от должности. Обязанности мэра с 2020 года исполняет Михаил Ратнер.

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