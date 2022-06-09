Четвертое дело Кляйна. Мэру Томска грозит до 7 лет лишения свободы?

Фото: пресс-служба мэрии Томска.

В начале недели, 6 июня, в Томском областном суде стартовало рассмотрение апелляционной жалобы по делу отстраненного мэра Томска Ивана Кляйна. Защита попросила суд смягчить или отменить ранее вынесенный приговор, а прокуратура же, наоборот, потребовала ужесточить наказание чиновнику.

Мягкое наказание?

Напомним, судья Николай Хабаров 30 декабря 2021 года приговорил мэра Томска Ивана Кляйна к двум годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей. Он также лишен права занимать должности в органах местного самоуправления и состоять на госслужбе в течение трёх лет.

Адвокаты Кляйна в апелляционной жалобе попросили отменить приговор Советского районного суда Томска и оправдать Ивана Кляйна. Сторона защиты ссылается на тяжелое состояние здоровья отстраненного мэра — ему требуется своевременная помощь врачей.

Прокурор же считает вынесенное Кляйну наказание мягким. Он просит отменить ранее вынесенный приговор и направить дело на новое рассмотрение. После оглашения всех апелляционных жалоб суд назначил новое заседание — оно пройдет 20 июня.

Жалоба на 11 миллионов

Кроме этого, потерпевший по делу Ивана Кляйна бизнесмен Ринат Аминов подал жалобу на приговор, требуя возместить 11,1 млн рублей имущественного ущерба. Именно такую сумму заявлял предприниматель после того, как, по версии следствия, мэр Кляйн отказал в изменении назначения территориальной зоны, действуя в интересах «Томского пива». Адвокат Кляйна Марина Вихлянцева заявила, что Аминов подал апелляцию именно в части отказа суда о возмещении имущественного ущерба в сумме 11,1 млн рублей.

Новое уголовное дело

В конце мая стало известно, что в отношении Ивана Кляйна возбуждено новое уголовное дело по части 2 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность». Ему уже предъявлено обвинение.

По данным защиты, Кляйна обвиняют в том, что он дал указание начальнику департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергею Аушеву принять работы по ремонту дорожного полотна. При этом чиновник якобы заведомо знал, что работы были выполнены с отклонениями от нормы.

Адвокаты Кляйна заявили, что четвертое уголовное дело в отношении томского мэра похоже на первые три. Они настаивают, что обвинение построено на показаниях одного лица, находящегося под следствием продолжительное время.

Справка «КП-Томск»

Что грозит отстраненному мэру Томска по части 2 статьи 285 УК РФ? Уголовное деяние наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.