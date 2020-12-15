Сегодня стало известно о кончине первого мэра Томска Геннадия Коновалова

При Геннадии Коновалове должность главы города получила официальное наименование «мэр». Фото: из открытых источников

14 декабря после тяжелой болезни скончался Геннадий Викторович Коновалов, хозяйственный и общественный деятель, мэр Томска в 1993-1996 годах.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Г. В. Коновалов родился 5 ноября 1945 года в Караганде (Казахская ССР). Окончил Томский инженерно-строительный институт в 1970 году. Большую часть своей трудовой биографии Геннадий Викторович отдал Томску: работал мастером-прорабом, инженером в тресте «Сибстальконструкция», начальником Томского городского производственного управления дорожного строительства и благоустройства, главным инженером объединения «Сибгражданстрой».

В 1990-1993 годах Геннадий Коновалов – первый заместитель председателя Томского горисполкома; с января 1993-го – глава администрации, мэр города Томска. Был депутат Государственной Думы Томской области первого созыва (1994-1997 годы). После 1996-го работал заместителем гендиректора АО «Томскэнерго», начальником департамента энергетики, транспорта, связи и дорожного строительства администрации Томской области.

– Г. В. Коновалов возглавлял город в трудное время экономического кризиса начала 1990-х годов. В условиях острейшего финансового дефицита, неплатежей и нестабильной политической обстановки сумел сохранить работоспособность городского хозяйства, обеспечивающего горожан светом, теплом и водой, – говорится в сообщении. – При нем должность главы города получила официальное наименование «мэр».

Администрация города Томска выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Геннадия Викторовича Коновалова. Прощание с покойным состоится в среду, 16 декабря, с 13 до 14 часов в Богоявленском соборе.