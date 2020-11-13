«Свято место»: обязанности градоначальника будет исполнять первый вице-мэр Томска Михаил Ратнер

Первый вице-мэр Михаил Ратнер волей-неволей становится руководителем города. Фото: из открытых источников

Согласно уставу Томска вместо Ивана Кляйна, которого утром 13 ноября задержали сотрудники правоохранительных органов, обязанности градоначальника будет исполнять первый заместитель мэра Михаил Ратнер. Об этом в пятницу проинформировал журналистов Виктор Тищенко, председатель Томской городской муниципальной избирательной комиссии.

По его словам, если полномочия действующего градоначальника будут прекращены досрочно, то выборы мэра Томска должны состояться в течение полугода с этого момента.

Как ранее сообщалось, мэра Ивана Кляйна сотрудники СК РФ по Томской области и регионального УФСБ задержали прямо на рабочем месте. В отношении «городского головы» следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в соответствии с ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса РФ. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.