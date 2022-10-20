Под следствием: за что задерживали чиновников в Томской области в 2022 году

Некоторые расследования начинались еще в мае 2022 года. Фото: Светлана Макеева

Лето и осень 2022 года запомнились громкими задержаниями чиновников в Томске. Ряд бывших заместителей губернатора и другие госслужащие оказались под следствием. Журналисты "КП-Томск" решили вспомнить, кто попал во внимание силовиков.

Уголовные дела были заведены сразу на двух бывших заместителей губернатора, которые покинули свой пост по собственному желанию. Оба состояли в команде предыдущего главы региона Сергея Жвачкина

Экс-заместитель по инвестициям

Фото: Администрация Томской области.

Юрий Гурдин занимал свой пост с 1 сентября 2012 года. 13 мая 2022 года он подал в отставку по собственному желанию.

13 июня стало известно о задержании экс-заместителя губернатора по инвестициям. Ему было предъявлено обвинение по факту растраты бюджетных средств в крупном размере. По версии следствия, экс-заместитель согласовал выделение 70 миллионов рублей для одного из фондов Томской области. Сумма была взята из областного бюджета, в рамках нацпроекта "Образование". Владелец фонда проходит по уголовному делу по растрате.

Чуть позже следственный комитет возбудил уголовное дело по факту использования поддельных документов бывшим сотрудником администрации Томской области. Подозреваемый предоставил дипломы ТГУ и ТГАСУ при устройстве на должность, которую занимал с 2017 года по май 2022 года.

Сейчас Юрий Гурдин находится в СИЗО, свою вину он отрицает.

За 2021 год бывший заместитель губернатора Томской области по инвестициям Юрий Гурдин заработал 31,8 миллиона рублей.

Экс-заместитель по строительству и инфраструктуре

Фото: Администрация Томской области.

Вторым бывшим заместителем губернатора, который попал в поле зрения силовиков, стал Евгений Паршуто. Он курировал строительство и инфраструктуру в регионе с 2016 года и подал в отставку 25 мая 2022 года.

Задержали Паршуто 17 октября. Ему предъявили обвинение по факту "организации и руководства злоупотреблением должностными полномочиями" при строительстве школы в Корнилово. Работы велись ООО "СпецМонтажСтрой". По этому делу также проходит первый заместитель главы Томского района.

Сдать школу должны были еще в 2020 году. В мае 2022 года было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество при строительстве.

Как утверждает следствие, при проведении проверки здания в 2020 году подрядчику были представлены более 20 предписаний об устранении нарушений, но требования не были выполнены.

Несмотря на это, следствие считает, что бывший заместитель губернатора дал указания начальнику государственной инспекции строительного надзора вернуть документы о проверке, которые мешали проведению работ. Начальнику департамента строительства и архитектуры Томской области было поручено подготовить соглашение о расторжении контракта с компанией, которая проводила строительный контроль.

Следствие считает, что первый заместитель главы Томского района, по указанию Паршуто, принял и оплатил ООО "СпецМонтажСтрой", и подписал акты о приемке выполненных работ. Таким образом, подрядчик незаконно получил 14 миллионов рублей.

Первый заместитель главы Томского района сейчас находится под домашним арестом, а вот Евгения Паршуто отправили в СИЗО на два месяца.

В 2021 году Евгений Паршуто задекларировал доход в 4 252 728 рублей.

Глава Ленинского района Томска

Фото: скриншот видео оперативной съемки УМВД России по Томской области.

14 июля за злоупотребление должностными полномочиями взяли под стражу главу Ленинского района Томска Светлану Садковскую.

За неделю до этого, 5 июля, произошел поджог автомобиля семьи председателя дома по улице Интернационалистов 19/1. Борьба за управление домом шла больше года и вылилась в порчу имущества.

Позже полицейские нашли исполнителей и "заказчика". А дальнейшее расследование привело к главе Ленинского района. По версии следствия, она оказывала давление на совет одного из домов в Томске, которые хотели сменить управляющую кампанию, и давала указания своим подчиненным устраивать незаконные проверки в отношении людей.

Светлану Садковскую поместили на два месяца в СИЗО, затем перевели на домашний арест.

За 2021 год чиновница задекларировала доход в 2,4 миллиона рублей, а ее супруг заработал 3,8 миллиона рублей за этот же период.

Глава департамента финансово-ресурсного обеспечения администрации

7 октября появилась информация, что бывший сотрудник администрации Томской области обвиняется в растрате 9 миллионов рублей. Это глава департамента финансово-ресурсного обеспечения. С 2002 года эту должность в региональном аппарате занимал Александр Шатович, но покинул пост через три дня после назначения врио губернатора Владимира Мазура. Силовики возбудили два уголовных дела.

Так, по версии следствия, совершено было несколько растрат в 2013, 2016, 2018 годах. Деньги были выделены из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Томской области. Вместо того, чтобы потратить их по назначению, обвиняемый обеспечил группу людей договорами добровольного медицинского страхования.

Максимальное наказание по статье – 10 лет лишения свободы.

Управляющий делами администрации

Фото: Администрация Томской области.

Уголовное дело возбудили и против управделами администрации региона. В этой должности работал Анатолий Иванов. Информацию об этом 17 октября поздно вечером разместили в Telegram-канале Томской полиции, но затем сообщение о задержании было удалено.

По предварительной версии, с апреля 2021 по май 2022 года обвиняемый направлял официальные письма о выделении вертолета для поездок в личных целях под предлогом организации рабочих поездок. Ущерб от вероятных действий управделами оценивается более чем в 4 миллиона рублей.

Против управделами администрации возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 285 УК РФ за злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность.

Отметим, что управляющий делами администрации свой доход за прошлый год задекларировал на сумму 5,8 млн рублей.

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