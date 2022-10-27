Выборов не будет: депутаты Облдумы отменили прямые выборы мэра Томска

Депутаты Облдумы отменили прямые выборы мэра Томска. Фото: пресс-служба администрации Томской области

Депутаты Законодательной Думы Томской области приняли решение о замене прямых выборов мэра Томска процедурой конкурса в двух чтениях на заседании 27 октября 2022 года.

Решение было обосновано соображениями экономии бюджетных средств, ситуацией в стране, а также опытом других субъектов Федерации.

Спикер Думы Оксана Козловская подчеркнула, что решение об увеличении лимита избирательного фонда, из-за которого областных депутатов ранее упрекали в непоследовательности, принималось до публикации Указов президента РФ о введении уровней готовности в субъектах страны.

Законопроект был принят в первом чтении 34 голосами депутатов, 4 проголосовали против, один воздержался.

Поправку депутата Государственной Думы от Томской области Владимира Самокиша, предлагавшего установить срок действия нового порядка выборов до 1 января 2024 года, в облдуме не поддержали, сославшись на правовую коллизию, которая возникла бы после этой даты, когда порядок выборов мэра был бы не определен. В связи с этим юротдел Думы и Администрация Томской области дали на поправку отрицательные заключения. За поправку проголосовали 4 депутата, 22 — против, 6 воздержались.

Группа депутатов "Справедливой России" во главе с Галиной Немцевой в ходе собрания предложила внести схожую поправку и увязать возвращение прямых выборов с прекращением действия октябрьских президентских указов, но коллеги их не поддержали. Поправка может быть внесена вновь на ноябрьском заседании Думы.

Таким образом, с дня принятия изменений в основной закон Томской области мэр Томска будет избираться не прямым голосованием, а городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Читайте также: Жители Томска высказали свое мнение о возможной отмене выборов мэра