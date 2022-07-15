Все на муже: в собственности у главы Ленинского района Светланы Садковской ничего нет

Чиновницу задержали 14 июля, ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Фото: скриншот видео оперативной съемки УМВД России по Томской области.

Чиновницу задержали 14 июля, ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями

В собственности задержанной главы Ленинского района Светланы Садковской, согласно декларации за 2021 год, опубликованной на сайте мэрии, ничего нет, сообщает «АиФ-Томск».

За 2021 год чиновница задекларировала доход в 2,4 миллиона рублей, а ее супруг заработал 3,8 миллиона рублей за этот же период.

Садковская имеет только возможность пользоваться квартирой, земельными, нежилым зданием и гаражом.

Зато в пользовании ее супруга находится два земельных участка (600,00 кв.м. и 962,00 кв.м.), жилой дом (26,00 кв.м.), а также объект ИЖС (374,80 кв.м.), 2 гаража (22,30 и 22,40 кв.м.), нежилое здание (70,00 кв.м.) и квартира (84,30 кв.м.).

Супруг главы администрации Ленинского района арендует земельный участок площадью 970,00 кв. м, владеет двумя легковыми автомобилями LAND СRUIZER и HYUNDAI CRETA.

В 2020 году Светлана Садковская задекларировала доход в 6,58 миллиона рублей (часть средств были получены после продажи квартиры), в 2019 году — 2,1 миллиона рублей. Муж Садковской в 2020 году заработал почти 3,5 млн рублей, а в 2019 — 5,1 миллиона рублей.

Напомним, Садковскую задержали 14 июля. Депутаты городской думы поделились, что уже около полутора лет негативно высказывались по поводу ее работы. В СИЗО она будет содержаться до 14 сентября.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 5 июля во дворе дома на ул. Интернационалистов, 19/1 в Томске сожгли автомобиль, принадлежащий председателю совета дома. Машина полностью сгорела, сумма ущерба составила 600 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Поджог». Дело взял на контроль генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, который в это время был в Томске. А в понедельник, 11 июля, задержали подозреваемых и самого заказчика.