Экс-замгубернатора Томской области Паршуто в 2021 году декларировал доход в 4 млн рублей

Экс-замгубернатора задержали в понедельник Фото: Ксения Высотина

Бывший заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто задекларировал доход в 4 252 728 рублей, сообщает "АиФ-Томск".

Напомним, о задержании Паршуто стало известно в понедельник, 17 октября. О причинах задержания официально не сообщается.

Согласно декларации, у Паршуто и его супруги в совместном владении находятся квартира площадью 260 кв м и два гаража площадью 15,5 кв м и 15,6 кв м. Сам бывший управленец владеет земельным участком площадью 475 кв м, жилым домом площадью 157,3 кв м и автомобилем Toyota Camry.

Супруга Евгения владеет квартирой площадью 34,8 кв м, гаражом площадью 36,3 кв м и внедорожником Lexus GX 460. В 2021 году Паршуто задекларировала доход в 210 тысяч рублей.

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