В Томской области назначили и.о управляющего делами Наталью Радзивил

Фото: Ксения Высотина

В Томской области назначили нового и.о. управделами Наталью Радзивил. К должности она приступила с 18 октября, сообщили журналисту "КП-Томск" в областной администрации.

Напомним, что против управляющего делами администрации Томской области Анатолия Иванова, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 285 УК РФ за злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность.

Временно пост будет занимать начальник департамента по государственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности администрации Томской области Наталья Радзивил.

Читайте также: В Томске задержан экс-замгубернатора Евгений Паршуто