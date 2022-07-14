Три машины, два причала и своя линия электропередач: чем владел и сколько зарабатывал экс-замгубернатора Томской области Юрий Гурдин

Фото: Сайт tomsk.gov.ru / Администрация Томской области.

За 2021 год бывший заместитель губернатора Томской области по инвестициям Юрий Гурдин заработал 31,8 миллиона рублей и стал самым богатым замгубернатора в регионе. Кроме того, у экс-замгубернатора в собственности несколько машин, два причала, свои ЛЭП, а также доли в 30 земельных участках.

В среду, 13 июля, стало известно о задержании бывшего замгубернатора Томской области по инвестициям Юрия Гурдина. Его обвиняют в растрате 70 млн рублей. Вечером того же дня суд избрал меру пресечения Юрию Гурдину, он отправится в СИЗО до 12 сентября.

В 2020 году Гурдин заработал 7,78 млн рублей, однако всего за год он приумножил свои доходы в четыре раза. В 2021 году бывший заместитель губернатора Томской области задекларировал 31,8 млн рублей.

В собственности у Гурдина числятся автомобили Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser, ГАЗ-6615, бортовой прицеп и снегоход.

Также он владеет долями в 29 земельных участках разного назначения, двух квартирах, двух причалах, одном жилом доме. Частично Гурдин владеет и линиями электропередач, а также недостроенной дорогой. Кроме этого, он является собственником квартиры в 97 кв. м.

Супруга Юрия Гурдина за год заработала 277 тысяч рублей. У нее в собственности числятся доля в одном жилом доме, в двух квартирах, два земельных участка, автомобиль Mercedes Benz S200K, два гаража и одна парковка.