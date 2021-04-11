Томское застолье: "Комсомолка" подвела итоги

На фото слева направо: Максим Мельников, редактор сайта tomsk.kp.ru Анна Гассельбах, Ольга и Елизавета Редькины. Фото: Ксения Высотина

Среди наших читателей оказалось много любителей готовить. В этом мы убедились во время проведения конкурса "Томское застолье". Пироги и торты, закуски и салаты, заготовки и вторые блюда — жители города отправили на конкурс самые разные рецепты. В течение нескольких месяцев они делились с нами своими кулинарными достижениями. И вот, наконец, самым активным участникам мы вручили призы.

Участники конкурса прислали нам не только отличные рецепты, некоторые даже сделали фотоколлажи, в том числе и с любимой газетой «Комсомольская правда». За что и получили отличные, красивые и полезные призы.

Фото: Ксения Высотина

Рецепт маринованного ростбифа, приготовить который может только человек фантастически терпеливый, нам прислал Максим Мельников. Родом из Уфы, в Томск он переехал больше года назад, и "Комсомолка" в Томске, по его словам, стала для него гидом по событиям нашего города.

Максиму мы вручили набор полезных напитков и сладостей от ООО «СибирьЭко», производителя продуктов из дикоросов.

Вниманию тех, кто по-настоящему ценит кулинарные изыски: фантастически вкусный ростбиф нужно готовить двое суток. Рецепт читайте здесь.

Фото: Ксения Высотина

Самое большое количество рецептов давно известных, но с авторской «изюминкой», салатов, на конкурс «Томское застолье» прислала семья Большаниных-Редькиных. Главный кулинар семьи Валентина Большанина живет в д. Курлек Томской области, а дочь и внучка Ольга и Лиза Редькины – в Томске, поэтому приехали в редакцию «Комсомолки», чтобы получить потрясающую подушку от «Фабрики подушек». Рецепты конкурсантов «Томского застолья» читайте здесь.

Участница конкурса Светлана Степанова.

А вот еще к одному участнику конкурса сотрудники редакции «Комсомольская правда в Томске» приехали сами: Светлана Степанова, пенсионер с ОВЗ, из дома выходит редко, и каждый раз просит купить нашу газету приходящую патронажную сестру. Поэтому мы подарили ей подарочный сертификат на комплект газет (ежедневные и еженедельные) «Комсомольская правда».

«Комсомолка» в Томске выражает отдельную благодарность спонсорам конкурса «Томское застолье»:

Фабрике подушек в Томске

Общеизвестно: ничто так не радует человека, как вкусная еда и хороший сон.

С «Томским застольем» в «Комсомолке» первое читателям обеспечено. А вот о нашем длительном, комфортном и сладком сне всесторонне заботятся на «Фабрике подушек». О том, на чем лучше поспать, полежать, поваляться читайте здесь.

А рецепт самого вкусного тортика от хозяйки «Фабрики подушек» Жанны Абрамович - вот здесь.

Компании «СибирьЭко»

О том, что такое настоящий «Кедрокофе» и какие еще полезные для здоровья напитки выпускает известный производитель продуктов из дикоросов компания SIBERECO читайте здесь.