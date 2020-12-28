Специалисты этой фабрики знают о подушках практически все. Будь то декоративная, диванная, функциональный трансформер, валик или подушка исключительно для сна, на которой будет удобно и взрослому, и подростку, и малышу-несмышленышу.Все изделия на «Фабрике подушек» изготавливают вручную, с наполнителями из натурального пуха и пера или искусственного «лебяжьего пуха».Кстати, последний тоже является экологически чистым материалом и хорошо сохраняет тепло, но, вдобавок, удивительно легок, не впитывает посторонние запахи, обладает гипоаллергенными свойствами и препятствует распространению микроорганизмов.Отдых как искусствоПрофессионалы «Фабрики подушек» будут шить и наполнять ваше персональное изделие до тех пор, пока вы не скажете: да, так мне спать удобно! Однако, если вы все же решили приобрести для диванов или кресел в своем доме, для садовых качелей или в подарок другу подушку как элемент дизайна и декора, вам предстоит сложнейший выбор. Потому что глаза разбегаются при виде цветового и сюжетного многообразия.По поводу сложности выбора фактур и расцветок, отметим, что отдельно на Фабрике предлагают съемные чехлы из натуральных, приятных на ощупь материалов, за которыми легко ухаживать и которые легко поменять, если вам, к примеру, надоел вид замка в горах и хочется чего-нибудь «хайтековского»!Остается только определиться, нужны ли вам большие подушки (в них, кстати, добавляют поролоновую крошку для возвращения первоначальной формы) или вы удовольствуетесь изящным небольшим изделием, которое, благодаря мягкому наполнителю, можно в любое время суток и где угодно подложить под голову, шею, поясницу… ну, в-общем, дать отдохнуть любой части тела…Уникальная томская компания, известная далеко за пределами нашего региона, отличается разнообразием ассортимента и набора услуг, и речь здесь нетолько о подушках. Специалисты сошьют «под заказ» любые скатерти, шторы, постельное белье и даже …карнавальные костюмы. И, конечно, они смогут изготовить индивидуальные подушки по заказанным параметрам: любой расцветки, плотности, размера и формы.Отношение к подушке у специалистов Фабрики возведено чуть ли не в культ. К примеру, заказчик может взять подушку на дом, без каких-либо обязательств. Ему даже могут привезти те или иные изделия, чтобы он мог подумать, подходят ли они под интерьер и насколько ему удобно при контакте с обновкой…Для самых маленьких и постаршеРодителям, если они хотят сделать приятный и полезный подарок своему малышу, стоит знать, что искусственный «лебяжий пух» абсолютно безопасен для детских изделий, но куда более легкий.Вообще, к детям на «Фабрике подушек» отношение особое (много лет специалисты центра бытового обслуживания «Пуховичок», на котором родилась «Фабрика» шили для себя и друзей полезные и дефицитные вещички - наборы для колясок и др.). Для них здесь делают и подушки-бортики, надежно защищающие от ударов о края кроватки и от сквозняков, и коконы-гнездышки, в которых малышу удивительно удобно… И, конечно, профессионалы позаботились о «конвертах» для новорожденных. Эти универсальные трансформеры легко превращаются в одеяльце или коврик для игрушек с интересными карманчиками, их можно подстелить в коляску или санки…Ну, а если «малыш» уже подрос, и интересы у него слегка поменялись, то папе с мамой советуют проявить сообразительность и преподнести подушку с забавными принтами или фотографиями его любимых героев. И уж совсем оригинальным подарком станут буквы и цифры из мягких валиков, к примеру – «Маше – 5!».Кредо компании - чистотаПриятно, что в компании подушки не только шьют, но и реставрируют, и чистят.А кто из хозяек знает, как часто нужно чистить подушки? Жанна Абрамович, директор «Фабрики подушек» и ее подразделения, центра бытовых услуг «Пуховичок», рекомендует это делать раз в год. Действительно, у специалистов химчистки есть возможность убедиться в необходимости такой периодичности, судя по отходам, каждый раз скапливающимся в блоке обеспыливания. Кстати, сухую чистку подушек в «Пуховичке» проводят на уникальном для региона оборудовании, перо обрабатывают отдельно, на специальной антибактериальной установке.Особое отношение в центре бытовых услуг и к чистке «нежных» изделий, тех же пуховиков. Сначала проводят ручную чистку пятен, затем – щадящую стирку и отжим, затем – особую сушку (кстати, сразу сушить пуховики нельзя: пух и перо могут повредиться).Как отметила Жанна Абрамович, в ЦБС «Пуховичок» выполняют еще одну, очень актуальную сегодня услугу – чистят крупногабаритные вещи: одела, чехлы для диванов, ковры и, вообще, все большое… даже могут вернуть былую красоту гигантскому плюшевому мишке!