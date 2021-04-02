Томские бренды: «Кедрокофе» - это вам не кофе!

Для производства «Кедрокофе» используется собственный орех с лесных участков компании.

Уникальный напиток «Кедрокофе» с 2017 года производит томская компания «СибирьЭко» (SIBERECO). И за незаконное использование этого популярного бренда конкуренту известного поставщика оригинальных продуктов из дикоросов пришлось заплатить более 120 тысяч рублей…

Поводом для разбирательства послужило обращение ООО «СибирьЭко» в Томское управление ФАС по поводу того, что ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» на этикетках своего товара размещает наименование «Cedro Coffee», сходное до степени смешения (а иными словами - звучащее при прочтении идентично – Ред.), с товарным знаком «Кедрокофе», зарегистрированным заявителем. Антимонопольный орган признал «Эко-фабрику Сибирский кедр» нарушителем п.1,2 ст. 14.6 ФЗ «О защите конкуренции» и назначил предприятию и его должностному лицу административные штрафы общим размером 123 473,78 рублей за недобросовестную конкуренцию. В конце 2020-го компания «Сибирский кедр» штраф оплатила и писать «Cedro Coffee» на своих товарах, как сообщило Томское УФАС, перестала.

Заметим, что ООО «СибирьЭко» выпускает «Кедрокофе» с 2017-го, а «Эко-фабрика Сибирский кедр» свой Cedro Coffee - с 2018-го года. И, несмотря на сведения УФАС о «добровольном устранении нарушения», как стало известно из неофициальных источников, «Эко-фабрика Сибирский кедр» и по сегодняшний день продолжает использовать этот брэнд…

Но вот интересная штука: сибиряки, народ дотошный, в соцсетях уже несколько лет обсуждают деликатную тему вкуса «Кедрокофе», типа, в чем разница-то, русскими буквами или по-латыни? «Комсомолка» в Томске тоже решила выяснить все о полюбившемся нам и, безусловно, полезном напитке, изготовленном из нашего же кедрового ореха. Разобраться помогли специалисты компании SIBERECO и лично главный технолог и один из создателей напитка «Кедрокофе» Дмитрий Салятов.

Не всякое «Cedro Coffee» является настоящим «Кедрокофе»

…предупреждали специалисты УФАС по Томской области, подчеркивая, что порой не очень честное поведение конкурентов «заставляет потребителя путать товары, создает условия для покупки одного товара вместо другого. У потребителя может сформироваться впечатление, что товары ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» каким-либо образом связаны с ООО «СибирьЭко» либо причастны к нему…»

Действительно, на территории Томской области сосредоточено четверть сибирских запасов кедрового ореха. В нашем регионе из кедрача, будучи осведомленными о его незаменимых свойствах, чего только не делают… Но компания SIBERECO изначально, на профессиональном промышленном уровне, поставила себе задачу извлечь из его ореха все полезное и вкусное, что он может дать.

- Для производства «Кедрокофе» мы используем исключительно собственный орех со своих лесных участков, перерабатывается он на высокотехнологичной ореховой линии…, - говорит Дмитрий Салятов. – На сепараторе отбираем лучшие ядрышки… В «Кедрокофе» идет весь орех целиком, включая молотую ореховую скорлупу (содержит необходимые углеводы, минералы и клетчатку; обладает противовоспалительным, обезболивающим, противомикробным и др. действием; способствует повышению физической выносливости организма и др.) и околоплодную пленку (также функциональный полезный продукт).

Пока Дмитрий Геннадьевич рассказывал о ценных свойствах компонентов кедрового ореха, сотрудники лаборатории заварили свой фирменный напиток «Кедрокофе», и он успел хорошо настояться. А когда я его попробовала, то поняла, что раньше пила не тот «Кедрокофе»…

Инструкция по приготовлению «Кедрокофе» компании SIBERECO:

3-5 чайных ложек сухого «Кедрокофе» на 200 мл. горячей кипяченой воды или молока (температура 80-90 градусов) перемешать и дать настояться 3-5 минут. Но это если вы хотите быстренько выпить горяченького… А для большей экстракции и насыщенности вкуса его рекомендуют заваривать в термосе, можно - во френч-прессе или даже немного поварить…

«Нет!» – кофеину, «да!» - токоферолам

Кстати, при покупке напитка нужно помнить, что, помимо «Кедрокофе классического», есть еще «Йоговский с пряностями» (с корицей, кардамоном, имбирем, гвоздикой и куркумой), «Диетический» (на фруктозе) «Вегетарианский» (очень нежный вкус, как будто со сливками, а на самом деле с растительным молочком) и другие виды. Каждый – на любителя. И это уже успели оценить гурманы из Китая, Израиля и Европы (Германии, Испании и Франции).

По словам главного технолога «СибирьЭко», напиток «Кедрокофе» изначально задумывался как здоровая альтернатива обычному кофе. Он не содержит сахара или такого узаконенного наркотика, как кофеин, полезен для здоровья взрослых и детей, будущих мам и пожилых людей.

Однако «Кедрокофе» - далеко не единственный бренд компании, которым ее специалисты по праву гордятся. К примеру, «СибирьЭко» удалось разработать уникальную технологию производства гранулированного чагового гриба, растущего, как известно, на березах. «Чагочай», которым меня тоже угостили в лаборатории, легко заваривается, имеет благородный вкус, цвет и прозрачность и, конечно, обладает массой полезных свойств (используется даже как сопутствующее средство при лечении онкологических заболеваний. – Ред).

- Чага – это иммунный ответ березы на вторжение гриба, - поясняет Дмитрий Салятов. – Но ее сложно достать, расколоть, заварить и пр. Поэтому наш «Чагочай» – это, действительно, единственный в мире укрепляющий иммунитет напиток из чаги промышленного производства. Кстати, свои березовые участки у компании тоже есть…

Среди популярных продуктов компании присутствуют и натуральные клеточные соки сибирской пихты «Firexir» и «Таёжный эликсир». Если первый, богатый органическим железом и фитонцидами хвои, выпускают в концентрированном виде, то второй рекомендуется пить в чистом, 3 раза в день до еды. Особенно, как подчеркнул Дмитрий Салятов, эти напитки необходимы весной, в период острого авитаминоза.

Ну и, наконец, отдельно нужно сказать о продукте «Кедровое масло» от компании SIBERECO. Вообще, кедровое масло является мощным источником витамина Е (токоферола) – одного из наиболее значимых для организма человека, его называют витамином молодости и продолжения рода. Повышенная доза витамина Е особенно требуется во время беременности и лактации, людям преклонного возраста и курильщикам.

По результатам лабораторных исследований кедрового масла ряда российских производителей выводы опубликовала Наталия Сизова, известный биохимик и технолог переработки масличного сырья:

- Максимальное количество витамина Е определено в кедровом масле холодного прессования SIBERECO. Данные подтверждают, что масло получено холодным прессованием с сохранением активности минорных компонентов, при таком способе витамин Е полностью сохраняется, не успевая окислиться.

Если говорить по-простому и не перечислять недуги, от которых избавляют токоферолы, Наталия Сизова рекомендует 2-3 раза в год проводить курс их повышенного потребления. Грызть побольше орехов и семечек и выпивать до 20 гр. свежего кедрового масла, произведенного ООО «СибирьЭко».

Компания SIBERECO часто делает приятные скидки, а скоро откроет и сезон дегустаций. Следить за их анонсами можно на официальном сайте:

https://sibereco.com/ и в инстаграме: https://www.instagram.com/sibereco/