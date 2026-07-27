Сотрудники ТО ПСС за неделю с 20 по 26 июля спасли 8 человек

Сотрудники томской областной поисково-спасательной службы 27 июля опубликовали информацию о происшествиях за неделю с 20 по 26 июля. За это время спасено 8 человек.
В понедельник, 20 июля, сотрудники ТО ПСС выезжали в район улицы Мельничной, где в Томи тонули двое детей. Оба ребенка переданы бригаде скорой помощи.
Трижды за неделю спасатели помогали жителям областного центра снять кольца, застрявшие на пальцах, в одном случае при помощи слесарного инструмента вынимали из мочки уха сережку. 24 июля у ребенка в велосипеде застряла нога, в этом случае также на помощь пришли сотрудники ТО ПСС.
Несколько раз спасателей привлекали для обеспечения доступа в квартиры, чьим хозяевам нужна помощь. 22 июля в квартире упал пожилой человек и не мог самостоятельно открыть дверь. Сотрудники ТО ПСС обеспечили доступ в квартиру при помощи слесарного инструмента.
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