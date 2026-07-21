Двое детей тонули в реке Томь в Томске и были спасены очевидцами

Место происшествия, где спасатели и очевидцы предотвратили гибель детей. Фото предоставлено Томской областной поисково-спасательной службой

В вечернее время суток, 20 июля, на пульт оперативного дежурного Томской областной поисково-спасательной службы по системе 112 поступило сообщение от очевидца о том, что в реке Томь у томских мельниц тонут двое детей. Инцидент произошел 20 июля в 20:49. Об этом сообщили в пресс-службе Томской областной поисково-спасательной службы.

На место происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели отряда Центральный. К моменту прибытия спецтехники один ребенок смог самостоятельно выплыть на берег. Второго несовершеннолетнего спасли проплывавшие мимо местные жители на катере, которые обратили внимание на оперативный автомобиль спасательной службы.

Подобные инциденты напоминают гражданам о необходимости строгого соблюдения правил безопасного поведения на водоемах. Сотрудники спасательных ведомств призывают родителей уделять повышенное внимание досугу несовершеннолетних и не оставлять их без присмотра у воды, чтобы избежать повторения чрезвычайных ситуаций в регионе.

ЧИТАТЕ ТАКЖЕ

Огненный фронт в тайге: в Томской области действуют 34 лесных пожара

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru