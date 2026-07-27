Суд конфисковал мопед у томича за нетрезвую поездку к озеру

Бывший владелец мопеда на 2 года 6 месяцев лишен водительских прав. Фото: прокуратура Томской области

В Томске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя. В прокуратуре Томской области 27 июля сообщили, что мужчина признан виновным в нетрезвом вождении.

Год назад — в июле 2025 года — томич после застолья на мопеде отправился к озеру Сенная Курья. По дороге его остановили сотрудники ГИБДД, зафиксировавшие опьянение водителя. На месте выяснилось, что у мужчины уже есть опыт привлечения к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Суд приговорил жителя Томска к 200 часам обязательных работ. Он на 2 года 6 месяцев лишен водительских прав. Мопед конфискован в доход государства.

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