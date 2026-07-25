24 июля в службу 112 поступило сообщение об инциденте с мальчиком, ногу которого зажало между рамой и педалью велосипеда. В Томской областной поисково-спасательной службе рассказали, что на месте ЧП работал отряд «Центральный».
Оценив обстановку, сотрудники ТОПСС решили не использовать аварийно-спасательный инструмент. Конечность ребенку удалось освободить без лишних повреждений и дополнительного стресса. После деблокирования пострадавшего передали медикам, они осмотрели юного велосипедиста и оказали необходимую помощь.
Областная поисково-спасательная служба поделилась фото и видео с места происшествия.
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