ОГБУ «Томская областная поисково-спасательная служба»

24 июля в службу 112 поступило сообщение об инциденте с мальчиком, ногу которого зажало между рамой и педалью велосипеда. В Томской областной поисково-спасательной службе рассказали, что на месте ЧП работал отряд «Центральный».

Оценив обстановку, сотрудники ТОПСС решили не использовать аварийно-спасательный инструмент. Конечность ребенку удалось освободить без лишних повреждений и дополнительного стресса. После деблокирования пострадавшего передали медикам, они осмотрели юного велосипедиста и оказали необходимую помощь.

Спасатели помогли пострадавшему юному велосипедисту. Видео: ОГБУ «Томская областная поисково-спасательная служба»

Областная поисково-спасательная служба поделилась фото и видео с места происшествия.

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